Dietetyk: jedz te produkty z Biedronki i chudnij. Sprawdź, co dokładnie kupić

Wiele osób podczas odchudzania nie wie do końca, jakie artykuły spożywcze należy kupować. Dietę redukcyjną najczęściej kojarzymy z warzywami i owocami, jednak nie tylko je trzeba uwzględnić w jadłospisie. Dietetyk dr Michał Wrzosek podpowiada, co włożyć do koszyka podczas zakupów spożywczych w Biedronce, by cieszyć się piękną sylwetką.

Co kupić w Biedronce podczas odchudzania?

Specjalista zauważył, że świetnym wyborem będzie kapusta kiszona, między innymi ze względu na jej niską kaloryczność – zawiera tylko 15 kcal na 100 gramów. Jest to też dobry dodatek do zbilansowanego posiłku. Ma jednak sporo soli, dlatego trzeba spożywać ją z umiarem.

Bakterie mlekowe, które tutaj znajdziemy, mają korzystny wpływ na nasz układ pokarmowy – wyjaśnił specjalista.

Ekspert zaleca sięgnąć także po kiełki. Możesz dodać je do kanapki lub sałatki. Mają mnóstwo witamin i składników mineralnych. Dietetyk dodał, że w czasie odchudzania w swojej lodówce warto mieć też chude produkty mleczne, ponieważ mają stosunkowo małą ilość kalorii, a jednocześnie dużo białka. Do takich produktów należą między innymi: twaróg półtłusty, jogurty typu skyr, serek wiejski, kefir. Pamiętaj, że spożywając białko na redukcji, zwiększasz szansę na zachowanie masy mięśniowej.

Jakie jeszcze produkty poleca dietetyk?

Podczas procesu odchudzania polecane są także ryby wędzone – w porównaniu do ryb świeżych są one znacznie szybsze w przygotowaniu, ponieważ wystarczy dodać je do sałatki czy pasty kanapkowej i mamy gotowy posiłek. Warto mieć w lodówce też chudą wędlinę – dietetyk radzi kupić „Głodniaki”, ten produkt ma mało tłuszczu i dużo białka. Podczas diety odchudzającej na twojej liście zakupów powinny znaleźć się także rośliny strączkowe – sycą na długo, stabilizują poziom cukru, co pomaga ograniczyć apetyt. W Biedronce do koszyka włóż białą fasolę (suche nasiona będą lepsze od tych z puszki). Dobrze jest również jeść makaron i kasze pełnoziarniste, które także dostaniesz w Biedronce. Takie produkty, zdaniem dietetyka, są najlepszym źródłem węglowodanów w czasie diety odchudzającej.

Obowiązkowym elementem takiej diety redukcyjnej są też jajka – można je wykorzystać na wiele różnych sposobów i są świetnym źródłem białka. Dietetyk poleca także płatki owsiane – to baza do zdrowego posiłku. Mają dużo błonnika pokarmowego, dzięki czemu po ich zjedzeniu będziesz czuł się dłużej syty. Dla niektórych zaskoczeniem może być to, że podczas odchudzania dobrze jest jeść także orzechy – są kaloryczne, ale też bardzo zdrowe. Należy po prostu zachować umiar w ich spożywaniu. Dobrym wyborem warzywa niskoskrobiowe, a z owoców – awokado i owoce jagodowe.

