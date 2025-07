Przecier pomidorowy czy koncentrat? Sprawdź przed gotowaniem, co jest lepsze dla zdrowia

Nie dla każdego jasne jest, czym właściwie różni się przecier i koncentrat pomidorowy. Produkty te wyglądają podobnie i zdarza się, że używane są zamiennie do tych samych dań. Mają jednak różne właściwości i zastosowania. Zobacz, który będzie najlepszy do konkretnych potraw i co najlepiej jeść, by skorzystało na tym twoje zdrowie.

Co jest lepsze: przecier pomidorowy czy koncentrat?

Przecier pomidorowy, szczególnie ten gładki (znany też jako passata), ma płynną i jednolitą konsystencję. Charakteryzuje się delikatnym smakiem, który jest mniej intensywny niż smak koncentratu. Z kolei koncentrat jest silnie pomidorowy. Jego konsystencja jest gęsta i przypomina pastę – jest bardziej skondensowany niż przecier.

Produkty te mają podobny skład, ale różnią się stopniem przetworzenia, co wpływa zarówno na ich wartości odżywcze, jak i zawartość likopenu. Przecier zawiera go więcej, w wyniku obróbki cieplnej (jest on lepiej przyswajalny niż z surowych pomidorów). Likopen to przeciwutleniacz o udowodnionym korzystnym wpływie na zdrowie. Działa przeciwzapalnie, wspiera zdrowie serca i może zmniejszać ryzyko niektórych nowotworów. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że zazwyczaj używamy mniejszych ilości koncentratu niż przecieru. Ciekawostką jest, że likopenu jest więcej w produktach przetworzonych niż w świeżych pomidorach. Co więcej, łączenie przetworów pomidorowych z dobrej jakości tłuszczami (na przykład oliwą z oliwek) może zwiększać nawet czterokrotnie wchłanianie tego składnika.

Do jakich dań wykorzystać przecier i koncentrat?

Przecier, zwłaszcza passata, jest świetnym sosem do makaronu, można dodawać go także do kremowych zup. To też idealny dodatek do dań mięsnych. Dobrze komponuje się z ziołami. Nie dominuje w potrawach, lecz dzięki swojej łagodności świetnie je uzupełnia. Przecier dobrze sprawdzi się jako składnik gulaszu, zup o wyrazistym smaku pomidorów oraz sosów do pizzy. Jest doskonałym wzmacniaczem smaku. W niektórych przepisach można wykorzystać koncentrat zamiast przecieru pomidorowego. Wystarczy rozcieńczyć go wodą. Na przykład: zamiast jednej szklanki przecieru możesz użyć dwóch łyżek koncentratu pomidorowego i odrobiny wody, by uzyskać podobną konsystencję i smak.

