Nie kupuj lodów! Ten sorbet zrobisz w kilka minut i tylko z 5 prostych składników

Sorbet to lekki lodowy mus na bazie owoców lub warzyw. Doskonale sprawdzi się podczas upałów, a do tego zawiera znacznie mniej kalorii niż klasyczne lody. Bez obaw mogą po niego sięgać osoby podczas diety odchudzającej. Sorbety najczęściej robi się z truskawek, malin, jagód, arbuza, mango. Taki deser przyrządza się bez dodatku mleka czy śmietany, dlatego jest odpowiedni również dla osób z nietolerancją laktozy. Jest to też zdrowsza alternatywa wobec sklepowych lodów.

Jak zrobić sorbet truskawkowy z miętą? Prosty przepis

W upalne dni z chęcią jemy desery, które cudownie orzeźwiają – sorbety sprawdzają się tu idealnie. Warto wykorzystać jeszcze końcówkę sezonu na truskawki i właśnie z tych owoców zrobić lekki, mrożony mus. Jego przygotowanie nie zajmuje dużo czasu, a może być również świetnym sposobem na „przemycenie” do naszej diety owoców. Robiąc go samodzielnie w domu mamy też pełną kontrolę nad dodawanymi składnikami.

Przepis: Sorbet truskawkowy z miętą Ten sorbet jest idealny na upalne dni, a zrobisz go błyskawicznie. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 123 w każdej porcji Składniki 450 g świeżych truskawek

0,5 szklanki cukru

0,5 szklanki wody

sok z 1 cytryny

5-8 listków mięty Sposób przygotowania Rozpuszczanie cukruRozpuść pół szklanki cukru w połowie szklanki wody. Pozostaw na ogniu do momentu, aż uzyskasz gęstą konsystencję. Ustaw małą moc palnika i mieszaj co jakiś czas. W przeciwnym razie masa się przypali. Miksowanie truskawekW wysokim naczyniu zmiksuj truskawki razem z listkami mięty i sokiem z cytryny. Łączenie składnikówZmiksowane truskawki połącz z przygotowanym wcześniej syropem cukrowym. Mieszaj całość do momentu, aż uzyskasz gładką masę. Odstaw na chwilę do wystygnięcia. Później przełóż do pojemnika i wstaw na 20 minut do zamrażalnika.

Inne pomysły na pyszne sorbety

Sorbety najczęściej robi się z owoców, jednak nie jest to jedyna opcja. Możesz użyć do tego także warzyw, takich jak marchewka czy burak. Śmiało łącz je z owocami, na przykład jabłkami, bananami i truskawkami – wtedy smak będzie jeszcze lepszy. Na ciekawe, pyszne sorbety istnieje naprawdę wiele pomysłów. Doskonale smakuje na przykład sorbet z mango, limonką i miętą. Możesz połączyć też maliny z odrobiną bazylii. Jeśli z kolei jesteś miłośnikiem nietypowych smaków, to z pewnością przypadnie ci do gustu połączenie arbuza z ogórkiem lub gruszki z imbirem. Możesz śmiało eksperymentować z takimi dodatkami jak miód, cynamon czy kardamon.

Jeśli zdecydujesz się na zrobienie sorbetu z owoców pestkowych, to pamiętaj, żeby je najpierw przetrzeć przez sito lub zmiksować i odcedzić. Gdy dodany cukier nie będzie chciał się rozpuścić, należy go najpierw wymieszać w ciepłej wodzie. W trakcie robienia sorbetu miksuj go co kilka minut, to spulchni jego strukturę. Patyczek włóż do foremki z sorbetem, dopiero gdy mus zacznie tężeć.

Czytaj też:

Dietetyk odradza kupowanie tych produktów: to tylko strata pieniędzy! Większość uważa je za zdroweCzytaj też:

Dzielę arbuza i robię dietetyczne lody. Zero cukru i słodzików, a smak nie do podrobienia