Czujesz się wyczerpany? Pij to zamiast kawy. Wyniki badań mówią jasno: doda ci energii

Współcześnie wiele osób zmaga się ze zmęczeniem – zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Wynika to z szybkiego tempa życia, nadmiaru obowiązków i stresu. Trudno jest nam również znaleźć czas na odpoczynek. Warto jednak pamiętać o tym, że najważniejsza jest regeneracja. Należy więc w pierwszej kolejności zadbać o swój organizm. Zamiast sięgać po kolejną kawę, spróbuj wypić inny napój. W naturalny sposób zniweluje zmęczenie.

Ta roślina pomoże na zmęczenie

Dietetyk dr Bartosz Kulczyński poleca różeniec górski (znany również pod nazwą arktyczny korzeń), by uporać się z tymi nieprzyjemnymi dolegliwościami. Jak wyjaśnił specjalista, to roślina, która była wykorzystywana w tradycyjnej medycynie ludowej. Jest adaptogenem, czyli wspomaga organizm w przystosowaniu się do stresu, zmęczenia i wymagających warunków.

Za jego właściwości odpowiadają kluczowe związki aktywne, takie jak: rozawina, radiolina, rozaryna i salidrozyd. Ich synergiczne działanie nie tylko redukuje uczucie wyczerpania, ale także poprawia koncentrację, wspiera funkcje umysłowe i pomaga organizmowi szybciej się regenerować – wyjaśnia ekspert.

Będzie więc odpowiedni zarówno dla osób, które wykonują intensywną pracę umysłową, jak i fizyczną. Sprawdzi się też w przypadku osób zmagających się z chronicznym stresem.

W obszernej pracy z 2012 roku wykazano, że różeniec skutecznie łagodzi objawy zmęczenia psychicznego i fizycznego – powiedział.

Chodzi o badanie „Rhodiola rosea for physical and mental fatigue: a systematic review” (PubMed). Ekspert dodał, że późniejsze badania tylko umocniły te wnioski. Pokazały, że osoby, które stosują ten adaptogen, osiągają lepsze wyniki w testach sprawności umysłowej, ale też są mniej podatne na spadek energii w ciągu dnia.

Jak stosować różeniec górski?

Z tej rośliny można przygotować napar. Wystarczy zalać jedną łyżeczkę rozdrobnionego korzenia wrzątkiem i odstawić na 15 minut. Jak wyjaśnił dietetyk – alternatywą jest też ekstrakt w formie kapsułek.

Zazwyczaj stosuje się od 200 do 700 miligramów takiego ekstraktu dziennie – zaznaczył dr Bartosz Kulczyński.

Zwrócił jednak uwagę, że niezależnie od formy, w jakiej stosujemy różeniec górski, należy to robić jedynie okresowo – najlepiej od jednego do trzech miesięcy, a po upływie tego czasu trzeba zrobić przerwę. Dzięki temu organizm nie przyzwyczai się do jego działania, co pozwoli utrzymać skuteczność suplementacji. Koniecznie sprawdź też, jakie są przyczyny ciągłego zmęczenia.

Czytaj też:

Pijesz piwo bezalkoholowe? Dietetyk mówi, jak działa na organizm. Zwróć uwagę na 1 szczegółCzytaj też:

Zblenduj to, a zrobisz hit lata w 3 minuty. Pomarańczowy koktajl z maślanką cudownie orzeźwia