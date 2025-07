Jogurt owocowy bez sztucznych dodatków? Dietetyk zdradza, który warto wrzucić do koszyka

Jogurty owocowe ze sklepu są owiane złą sławą. Wszystko przez ich składy pełne cukru i zbędnych dodatków. Okazuje się jednak, że nie wszystkie produkty z tej kategorii mają kiepską jakość. Na sklepowych półkach znaleźć można prawdziwe „perełki”, które naprawdę zasługują na to, by trafić do zakupowego koszyka. Dietetyk radzi, co wybrać.

Jogurty to jeden z najchętniej nabywanych produktów spożywczych. Świetnie sprawdzają się jako samodzielna przekąska albo dodatek do różnego rodzaju deserów. Dużą popularnością cieszą się różne warianty smakowe. Niestety wiele osób sięga po te produkty, które raczej nigdy nie powinny trafić do koszyka ze względu na wątpliwą jakość. Wszystko przez pośpiech, brak czasu, a nierzadko również wiedzy na temat tego, co kryją w sobie te „przysmaki”. Dlatego, zanim następnym razem pójdziesz na zakupy, przeczytaj tę „ściągawkę”. Pomoże ci dokonać właściwego wyboru. To najlepsze jogurty owocowe zdaniem dietetyka Dietetyk Jakub Woźniak w jednym z nagrań opublikowanych w sieci wskazał najlepsze jogurty smakowe dostępne na rynku. Jego zdaniem na zakup z całą pewnością zasługuje jogurtowe smoothie truskawka-jabłko marki Pilos. Ma krótki i prosty skład, który obejmuje tylko trzy elementy – przecier jabłkowy (40 procent), przecier truskawkowy (30 procent) oraz jogurt naturalny (30 procent). Jego wartość odżywcza również prezentuje się całkiem dobrze. Stugramowa porcja produktu dostarcza 51 kalorii, 5,8 gramów cukru, 1,5 grama tłuszczu i niecałe 2 gramy białka. Jak najbardziej może być to polecany wybór – podkreśla ekspert Prostym i krótkim składem może się też pochwalić jogurt Fruvita Pure. Zawiera aż 70 procent jogurtu naturalnego. „Resztę” stanowią owoce. Osoby, które chcą zwiększyć ilość białka w swojej diecie mogą śmiało sięgać po jogurt proteinowy malinowy Auchan. Stugramowa porcja dostarcza 8 gramów białka. Pewnym „mankamentem” tego produktu jest obecność cukru oraz skrobi modyfikowanej w składzie, ale wciąż będzie to całkiem dobry wybór. Jak wybrać dobry jogurt owocowy? Wybieraj jogurty owocowe, a nie o smaku owocowym. Wyglądają podobnie, ale bardzo się od siebie różnią. Dla przykładu produkt o smaku truskawkowym może wcale nie mieć w składzie truskawek, a jedynie aromat truskawkowy. Do tego oczywiście czerwone barwniki, żebyś skusił się na ten kolor. Dlatego, jeśli masz ochotę na jogurt owocowy, to zdecydowanie wybierz ten prawdziwy bez dodatku cukru, z dużą zawartością owoców i jogurtu naturalnego. Oczywiście najlepiej jakbyś przygotował go w domu z jogurtu naturalnego i świeżych owoców – zauważa Jakub Woźniak. Czytaj też:

