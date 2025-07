Nie tylko woda! Ekspert mówi, co nawodni twój organizm. Korzystaj, zanim skończy się sezon

Prawidłowe nawodnienie jest niezwykle ważne dla naszego zdrowia. Woda wspomaga procesy metaboliczne, wspiera funkcjonowanie narządów – i to nie wszystko. Dzięki odpowiedniemu nawodnieniu poprawiają się: koncentracja, wydolność fizyczna, a nawet samopoczucie. Warto więc dbać o to, by każdego dnia wypijać 1,5–2 litry płynów dziennie, głównie wody. Jest to szczególnie istotne w upalne dni i podczas wysiłku fizycznego, jednak należy pamiętać o nawadnianiu niezależnie od pogody czy poziomu aktywności.

Jak zadbać o nawodnienie organizmu?

Dietetyk Miłosz Drozd opublikował na swoim Instagramie wpis, w którym wyjaśnił, jak zadbać o nawodnienie organizmu.

Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić zaraz po przebudzeniu, jest wypicie szklanki wody, ponieważ po nocnym poście jesteśmy odwodnieni – zauważył.

Dodał także, że gorsze samopoczucie w ciągu dnia, bóle głowy i ogólne osłabienie mogą wynikać z niedostatecznego nawodnienia.

Niedobór wody może prowadzić do odwodnienia, które manifestuje się m.in. suchością skóry, zmęczeniem, zawrotami głowy, bólem głowy czy zmniejszoną koncentracją. Długotrwałe odwodnienie może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia, takie jak zaburzenia pracy nerek, problemy z układem krążenia czy negatywne skutki dla funkcji mózgu – ostrzega jedna z powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Jak dostarczyć sobie odpowiednią ilość wody?

Aby dbać o odpowiedni poziom nawodnienia, nie musisz pić wyłącznie wody. Możesz dostarczać ją do organizmu także poprzez inne produkty. Istnieje wiele owoców, które zawierają dużą ilość wody. Warto je jeść zwłaszcza podczas upałów, gdy się pocimy, a nasze zapotrzebowanie na wodę rośnie. Dobrze jest włączyć do swojej diety następujące owoce:



arbuz (około 92% wody),

truskawki (około 91% wody),

melon (około 90% wody).

Z kolei z warzyw warto sięgać po:



pomidory (około 94% wody),

sałatę (około 95% wody),

ogórki (około 96% wody).

Wartości te mogą się nieznacznie różnić w zależności od odmiany i warunków przechowywania. Koniecznie sprawdź, jak rozpoznać odwodnienie organizmu. Sprawdź też, jakie napoje nawadniają lepiej, niż sama woda.

Czytaj też:

Dietetyk ostrzega: te kiełbasy z Lidla i Biedronki to koszmar. Zobacz, co warto wrzucić na grillaCzytaj też:

Pijesz piwo bezalkoholowe? Dietetyk mówi, jak działa na organizm. Zwróć uwagę na 1 szczegół