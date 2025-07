Tę zupę je każdy, ale mało kto wie, jak działa na serce. Lekarz nie ma wątpliwości

Szacuje się, że choroby układu sercowo-naczyniowego są przyczyną około 40 procent wszystkich zgonów w Polsce. Życiu zagraża między innymi usztywnienie i zwapnienie tętnic wieńcowych doprowadzających krew i tlen do serca. Jak można mu zapobiec? Niezwykle ważną rolę w profilaktyce schorzeń układu krążenia odgrywa pewien niepozorny pierwiastek obecny w wielu dobrze znanych, choć wciąż niedocenianych artykułach spożywczych. Zwraca na to uwagę lekarz Marek Skoczylas. Sprawdź, co włączyć do diety, by zadbać o dobrą kondycję naczyń krwionośnych i serca. Z pewnością wiele z tych produktów masz już w swojej kuchni.

Jaki pierwiastek chroni naczynia krwionośne?

Badania wykazały, że to potas może poprawić stan naczyń krwionośnych. Okazało się, że niedobór tego pierwiastka wyraźnie usztywnia tętnice i prowadzi do odkładania się w nich wapnia, co z kolei znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia między innymi zawału serca.

Zwapniałe tętnice tracą swoją sprężystość, zwężają się, utrudniają przepływ krwi. Natomiast utrudniony przepływ krwi czy też mniejsze światło tętnic to jest mniej tlenu i mniej składników odżywczych nie tylko dla naszego serca, ale także dla naszego mózgu, dla naszych mięśni, dla naszej wątroby czy dla naszych płuc. [...] Potas jest sprzymierzeńcem naszych tętnic, a jego niedobory są zapowiedzią poważnych kłopotów i szybszego starzenia się organizmu – wyjaśnia Marek Skoczylas.

Niski poziom potasu sprawia, że komórki mięśni gładkich – z których zbudowane są tętnice – chłoną wapń niczym gąbki. W efekcie zmieniają się i zaczynają przypominać komórki kostne. „Dane naukowe jasno wskazują, że osoby spożywające dietę, która jest bardzo uboga w potas częściej cierpią na nadciśnienie [...] problemy sercowo-naczyniowe [...] Potas ma ogromne zasługi dla zdrowia naszych tętnic. Pierwiastek ten pomaga regulować ciśnienie tętnicze krwi, ponieważ rozszerza naczynia i utrzymuje prawidłowy rytm serca” – dodaje ekspert.

Co jeść, by zwiększyć ilość potasu w diecie?

Duże ilości potasu zawierają orzechy, nasiona, rośliny strączkowe, pełnoziarniste produkty zbożowe, a także warzywa i owoce. Dobrym źródłem tego pierwiastka są między innymi pomidory. Stugramowa porcja dostarcza około 237 mg potasu. Dlatego warto zadbać o to, by na stole gościły one jak najczęściej w różnych postaciach. Dobrym rozwiązaniem będzie na przykład włączenie do menu zupy pomidorowej wzbogaconej o dodatki, które również są bogate w potas. Świetnie sprawdzi się na przykład pomidorówka z czerwoną soczewicą. Choć oczywiście należy pamiętać, że najlepszym źródłem cennych związków odżywczych są na ogół świeże i nieprzetworzone produkty.

