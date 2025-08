Dodajesz to do zupy lub sosu? Jeden składnik może rujnować twoje jelita – eksperci ostrzegają

Śmietana często pojawia się w różnych daniach i deserach. Dodajemy ją do sosów, zup, sałatek, kremów i ciast. To jednak nie zawsze służy zdrowiu. Wręcz przeciwnie – nierzadko poważnie mu szkodzi, choć większość osób nie zdaje sobie z tego sprawy. Wszystko przez jeden związek zawarty w śmietanie. Zwrócił na niego uwagę jeden z twórców profilu Pomysłodawcy. „Przy okazji poszukiwań śmietanki na krem do tortu urodzinowego dla mojej córki, dostrzegłem, że wiele śmietanek 30% [na przykład produkt marki Pilos– przyp. red] ma w składzie dodatek kontrowersyjnego karagenu. Wiedzieliście?” – zauważył w jednym z materiałów opublikowanych w mediach społecznościowych. Sprawdźcie szczegóły, zanim będzie za późno.

Czym jest karagen?

Karagen, znany również jako E407, to naturalny polisacharyd, substancja pozyskiwana z czerwonych wodorostów takich jak na przykład chrząstnica kędzierzawa. Jest popularnym dodatkiem do żywności. Służy przede wszystkim do zagęszczania jedzenia. Niekiedy zastępuje również tłuszcz. Można go znaleźć w wielu produktach spożywczych. Występuje nie tylko w śmietanie, ale również w jogurtach, lodach, deserach mlecznych, smakowym mleku, niskosłodzonych dżemach, parówkach, żelkach czy gotowych sosach. Jest uznawany za bezpieczny, ale naukowcy odkrywają coraz więcej informacji na temat tego związku. Niestety nie napawają one zbytnim optymizmem.

Dlaczego karagen może być szkodliwy?

Nie tak dawno karagen wzięli „pod lupę” niemieccy badacze. Odkryli, że wywiera on niezwykle negatywny wpływ na organizm, a zwłaszcza układ pokarmowy. Oddziałuje negatywnie na mikrobiotę oraz wyściółkę jelit. „Nasze badania sugerują, że spożywanie karagenu [...] może upośledzać barierę jelitową. Jej uszkodzenie niesie za sobą długoterminowe konsekwencje zdrowotne i zwiększa ryzyko rozwoju chorób zapalnych” – wyjaśnia prof. Robert Wagner. Prowadzi do tak zwanej nieszczelności jelit. W rezultacie patogeny i toksyny łatwiej przedostają się do organizmu. Tym samym wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia dolegliwości gastrycznych, stanów zapalnych i wielu innych problemów.

Ponadto nadmierne spożycie karagenu zmniejsza wrażliwość tkanek na insulinę, co sprzyja pojawieniu się cukrzycy typu drugiego. I choć potrzeba dalszych badań, by potwierdzić istnienie przywołanych zależności, to nie należy lekceważyć uzyskanych wyników badań. Eksperci nie mają wątpliwości, że warto ograniczyć ilość opisywanego związku w codziennej diecie, zwłaszcza że pojawia się on w produktach, które na ogół są pełne cukru. A ten, jak wiadomo, również nie służy zdrowiu.

