Jedzenie chipsów i odchudzanie? Tak! Dietetyk mówi, które wybrać. Wypróbuj też sprytny trik

Chipsy są jedną z najpopularniejszych przekąsek. Idealnie sprawdzają się podczas oglądania serialu czy spotkań z przyjaciółmi. Są też łatwe do zabrania ze sobą, na przykład w podróż. Trzeba jednak pamiętać, że nie należą do najzdrowszych produktów — zawierają dużo soli, tłuszczu i kalorii. Ich jedzenie może negatywnie wpłynąć na naszą sylwetkę, rujnując efekty odchudzania.

Jak jeść chipsy i chudnąć?

Dietetyk Michał Wrzosek opublikował nagranie, w którym opowiedział o tym, jakie chipsy wybierać, jeśli nie potrafimy zrezygnować z tej przekąski, a jednocześnie walczymy z nadprogramowymi kilogramami. Kluczem do sukcesu okazuje się kupienie odpowiedniego produktu. Przede wszystkim należy zrezygnować z popularnych chipsów Lay's (i podobnych klasycznych chipsów). Duża paczka zawiera aż 760 kcal — to naprawdę bardzo dużo.

Specjalista radzi, by sięgać za to po chipsy Lay's z pieca – są zdrowsze i mniej kaloryczne. Nie jedz jednak całej paczki, a jedynie połowę. Zamiast drugiej połowy zjedz słupki marchewki z sosem czosnkowym (przygotuj go samodzielnie w domu, aby kontrolować składniki). W ten sposób zaspokoisz swoją ochotę na chipsy, ale nie dostarczysz sobie nadmiaru kalorii. Jeśli połowę talerza wypełnisz marchewką, a drugą – zdrowszymi chipsami, zjesz około 450 kcal.

Jak przygotować zdrowe chipsy w domu?

Najlepszym wyborem jest jednak samodzielne przygotowanie chipsów z warzyw. Doskonale sprawdzają się bataty, ziemniaki, marchewka, buraki, ale także jarmuż. Ciekawym pomysłem jest również zrobienie chipsów z jabłek.

Takie zdrowe chipsy bez problemu przyrządzisz w domu, to naprawdę bardzo proste. Ich dużą zaletą jest między innymi brak tłuszczu, który często zawierają produkty kupne. Cały sekret tkwi w ich upieczeniu w piekarniku. Unikniesz też nadmiaru soli, obecnej w gotowych przekąskach. Plasterki warzyw warto delikatnie posmarować oliwą z oliwek i przyprawić ulubionymi ziołami lub przyprawami, np. papryką, czosnkiem czy rozmarynem. Pamiętaj, aby piec je w niskiej temperaturze przez około 15–20 minut. Wtedy będą cudownie chrupiące.

