Dietetyk radzi: to najzdrowsze mleka roślinne z Biedronki. Sprawdź, po które lepiej nie sięgać

Coraz więcej osób decyduje się na picie mleka roślinnego, zastępując nim tradycyjne mleko krowie. Najczęściej wybieramy napoje owsiane, migdałowe lub kokosowe. Niektórzy sięgają po nie z uwagi na nietolerancję laktozy, inni natomiast podążają za rosnącym trendem. Mleka roślinne są dziś powszechnie dostępne i coraz częściej pojawiają się nie tylko w kawiarniach, ale również w domowych lodówkach.

Najlepsze mleka roślinne z Biedronki

Dietetyk Michał Wrzosek opublikował nagranie, w którym przedstawił – jego zdaniem – najlepsze mleka roślinne dostępne w Biedronce. Na trzecim miejscu uplasował się napój owsiany marki Go Vege. Zawiera dodatek cukru, ale jest wzbogacony też o witaminy i wapń. Nie zajął wyższej pozycji w rankingu, ponieważ brakuje mu białka. Więcej tego składnika ma mleko owsiane marki Alpro, które znalazło się na drugim miejscu.

Pierwsze miejsce zajął napój, który – według dietetyka – spełnia wszystkie wymagania stawiane dobrym napojom roślinnym. To Alpro Soya No Sugars – mleko sojowe, które można bezpiecznie spożywać jako zamiennik mleka krowiego, bez obaw o negatywny wpływ na zdrowie.

Których mlek roślinnych lepiej unikać?

Na liście dietetyka znalazły się również napoje, których lepiej nie wkładać do koszyka. Na niechlubnym pierwszym miejscu uplasowały się dwa napoje marki Piątnica: owsiane i migdałowe.

Oba produkty nie są wzbogacane w witaminy i wapń, a do tego zawierają mało białka, przez co nie stanowią dobrego zamiennika mleka krowiego – wyjaśnił ekspert.

Dietetyk odradza również zakup mleka Alpro Barista Coconut. Choć zawiera nieco więcej białka niż wspomniane wcześniej napoje, to ma również dodatek cukru – i to aż w dwóch formach.

Jaki napój roślinny wybierać?

Ze względu na swoje unikalne właściwości odżywcze, wykluczenie mleka i jego przetworów może prowadzić do niedoborów pokarmowych, jeśli cała dieta nie jest prawidłowo zbilansowana – informuje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

Warto więc wybierać napoje roślinne wzbogacane w wapń, witaminę D, witaminy B2 i B12, a także w składniki mineralne, takie jak magnez czy cynk. Przy zakupie zwracaj uwagę na zawartość cukru – najlepiej sięgać po produkty bez jego dodatku. Krótki, prosty skład i brak zbędnych składników to kolejne cechy dobrego produktu. Pamiętaj: najlepszy napój roślinny to takie, które nie tylko dobrze smakuje, ale przede wszystkim dostarcza wartości odżywczych zbliżonych do mleka krowiego.

