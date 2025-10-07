Dietetyczka ostrzega: tych jesiennych produktów z Biedronki lepiej nie kupuj. Jeden z nich to góra cukru

Na sklepowych półkach pojawia się wiele jesiennych produktów, które kuszą smakiem dyni, śliwek, korzennych przypraw, takich jak na przykład cynamon. Niestety, pod atrakcyjną etykietą często kryją się składniki, które mają szkodliwy wpływ na nasz organizm. Zobacz, co warto kupić w Biedronce, a czego lepiej nie wkładać do koszyka. Pamiętaj, że wybory żywieniowe realnie przekładają się na twoje zdrowie.

Dietetyczka ocenia jesienne produkty w Biedronce

Na profilu na YouTube opublikowano nagranie, w którym Zuzanna Zwolińska, dietetyczka z „Centrum Respo”, ocenia jesienne produkty z Biedronki. Chai Latte marki „Krüger” zdaniem ekspertki ma „więcej cukru niż herbaty, a samej dyni jest tu naprawdę niewiele”.

W 100 g ma 419 kcal i ponad 15 łyżeczek cukru. To słaby wybór – podsumowała ekspertka.

Choć ten napój z pewnością wiele osób kusi aromatem i sezonowym smakiem, to lepiej omijać ten produkt przede wszystkim z uwagi na dużą zawartość cukru. Aż 15 łyżeczek cukru w 100 g to dawka, która może szybko przekroczyć dzienne zapotrzebowanie i wpłynąć negatywnie na zdrowie, zwłaszcza jeśli tego typu produkty spożywasz dość często.

Kolejnym artykułem spożywczym, który dietetyczka „wzięła pod lupę”, jest skyr marki „Fruvita” o smaku śliwki w czekoladzie.

To średni wybór – choć ma prosty skład, to ma dodatek cukru – powiedziała specjalistka.

Jej zdaniem jest on lepszy niż zwykły owocowy jogurt, bo w 100 g ma 92 kcal i prawie 10 g białka, a do tego w ogóle nie zawiera tłuszczu. Jednak jeszcze lepszym wyborem będzie skyr naturalny. W ocenie dietetyczki najlepszym jesiennym produktem z Biedronki jest napój owsiany „Go Vege” z cynamonem.

Ten produkt ma prosty skład i jest fortyfikowany w witaminy i wapń. W 100 ml dostarcza 55 kcal i dobrze sprawdzi się do kawy czy owsianki, a opakowanie kosztuje 7 zł 49 gr – podsumowała.

Jak przygotować jesienne pyszności samodzielnie?

Październik to idealny czas, by wprowadzić do kuchni jesienne smaki. Koniecznie przygotuj kilka potraw z dynią w roli głównej. Możesz z niej zrobić pyszną zupę, placki, a nawet wyśmienite ciasto. Wykorzystaj też jabłka, na które jest sezon teraz. Są idealne do szarlotki, kompotów, możesz podać je pieczone z cynamonem jako deser lub dodać do wytrawnych dań. Nie zapominaj również o śliwkach czy gruszkach.

Postaw też na rozgrzewające i aromatyczne przyprawy. Cynamon to klasyk, który będzie idealny do ciast czy deserów, ale również sprawdzi się jako dodatek do kawy czy herbaty. Aromatyczne goździki będą doskonałe do kompotów, a z imbiru przygotujesz pyszny napar.

