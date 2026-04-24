Lepszy nawet od miodu. Ekspert wskazuje zamiennik cukru, który ma niemal 0 kalorii

Cukier, mimo że powszechnie uznawany za niezdrowy składnik diety, wciąż zajmuje istotne miejsce w codziennym jadłospisie wielu osób. Wynika to zarówno z jego powszechnej dostępności, jak i z faktu, że poprawia smak wielu produktów spożywczych. Jest obecny nie tylko w słodyczach, ale także w licznych przetworzonych artykułach, takich jak napoje, sosy czy gotowe dania. Dla wielu ludzi spożywanie cukru wiąże się również z przyjemnością i pewnym nawykiem, który trudno zmienić. Z tego powodu, mimo rosnącej świadomości zdrowotnej, jego ograniczenie nadal stanowi wyzwanie. Dlatego dobrze jest ograniczyć chociaż ten, który dodajemy do kawy czy herbaty.

Co jest zdrowsze od cukru?

Ekspert od zdrowego odżywiania Bartłomiej Szkutnik na profilu „Fit Recenzje” na Instagramie wymienił najlepsze zamienniki cukru.

Dodajemy go do kawy, herbaty, ciast i deserów. Czym warto zastąpić biały cukier? Pod uwagę wziąłem znane zamienniki ze sklepów i stworzyłem ranking – zaczął specjalista.

Bezkonkurencyjny okazał się erytrytol. Ma on zaledwie ok. 0,2 kcal na gram, a więc jest to znikoma ilość.

Ranking wygrywa erytrytol! Strukturą przypomina cukier, ma około 70% jego słodkości i nie dostarcza kalorii. Świetnie sprawdza się w ciastach i deserach. Zasłużone 1. miejsce – wytłumaczył.

Na drugim miejscu znalazła się stewia.

Zero kalorii, naturalna i nawet 300 razy słodsza od cukru, ale ma gorzki, lukrecjowy posmak, którego nie każdy lubi – podsumował.

Inne zamienniki cukru

Ekspert wymienił też inne zamienniki cukru. Są one bardzo popularne, jednak lepiej po nie nie sięgać z uwagi na kaloryczność. Na trzecim miejscu znalazł się ksylitol.

Smakuje jak cukier, ma niski indeks glikemiczny i jest korzystny dla zębów, ale to nadal 240 kcal w 100 g – powiedział.

Czwarte miejsce zajął miód. Jest naturalny i smaczny, ale ma aż 320 kcal w 100 g. A do tego, jak ujął to ekspert, „śmieszną zawartość składników odżywczych”. Łatwo zjeść go też więcej niż białego cukru. Popularny cukier trzcinowy jest na piątym miejscu.

Niby ładny i premium, ale to zwykły cukier z melasą, który nie ma żadnych wartości i wciąż dostarcza 400 kcal w 100 g – wyjaśnił.

