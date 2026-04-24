Jem łyżeczkę dziennie. Po kilku tygodniach cukier nie skacze, a napady głodu znikają

Tymczasem od kilku lat wraca w badaniach w zupełnie innym kontekście. Nie jako kulinarny dodatek, tylko jako coś, co może mieć wpływ na poziom cukru we krwi. I choć nie jest to temat nowy, dopiero niedawno zaczęto mówić o nim szerzej.

Coraz częściej chodzi o osoby, które formalnie są zdrowe, ale na co dzień zmagają się z wahaniami energii, napadami głodu czy uczuciem „zjazdu” 2-3 godziny po posiłku. W tym kontekście cynamon zaczyna mieć znaczenie.

Co tak naprawdę robi w organizmie

Cynamon nie skrywa żadnej „magii”, choć łatwo wpaść w taki ton, kiedy czyta się nagłówki w mediach. Chodzi o mechanizm dobrze znany: działanie insuliny i to, jak organizm radzi sobie z glukozą po jedzeniu. U części osób ten proces przebiega sprawnie, u innych – mniej. Wtedy cukier dłużej utrzymuje się we krwi, a komórki nie wykorzystują go tak efektywnie, jak powinny.

Związki obecne w cynamonie, zwłaszcza polifenole i aldehyd cynamonowy, są badane pod kątem wpływu na wrażliwość organizmu na insulinę. Nie zastępują jej działania, ale mogą w pewnym stopniu wspierać odpowiedź organizmu na ten hormon. W praktyce może to oznaczać łagodniejszy wzrost glukozy po posiłku i mniejsze wahania w ciągu dnia. Warto jednak pamiętać, że to efekt subtelny, i nie u każdego będzie wyraźnie odczuwalny.

Co na to badania

Najbardziej wiarygodne są tu metaanalizy, czyli podsumowania wielu badań prowadzonych na różnych grupach pacjentów. Ich wnioski są dość spójne: regularne spożywanie cynamonu w części badań wiązało się z niższym poziomem glukozy na czczo u osób z cukrzycą typu 2, a także z poprawą profilu lipidowego – w tym poziomu LDL i trójglicerydów.

Nie są to efekty spektakularne w krótkim czasie. Jednak przy dłuższym stosowaniu przyprawy mogą mieć znaczenie jako element zdrowej diety.

Instytucje takie jak National Center for Complementary and Integrative Health wskazują, że wyniki badań są mieszane i trudne do jednoznacznej interpretacji. Z kolei American Diabetes Association podkreśla, że nie jest to metoda leczenia, a jedynie możliwe wsparcie.

Różnica, o której mało kto myśli

Na tym etapie pojawia się kwestia, która w praktyce ma większe znaczenie niż sama obecność cynamonu w diecie. W sprzedaży dominują dwa jego rodzaje. Pierwszy to cynamon Cassia – intensywny, wyraźny w smaku, najczęściej spotykany w sklepach. Drugi to cynamon cejloński, łagodniejszy i mniej popularny.

Przyprawy te różnią się nie tylko aromatem. Cassia zawiera znacznie więcej kumaryny, czyli związku, który przy długotrwałym i wysokim spożyciu może obciążać wątrobę. Przy okazjonalnym użyciu nie ma to większego znaczenia, ale sytuacja zmienia się wtedy, gdy ktoś sięga po cynamon regularnie. I to jest moment, w którym wybór przestaje być obojętny.

W takich przypadkach cynamon cejloński jest bezpieczniejszym wyborem. Zawiera znacznie mniej kumaryny, dlatego nawet przy regularnym użyciu nie wiąże się z takim samym obciążeniem dla wątroby.

Jak włączyć go do diety, żeby miało to sens

Wprowadzenie tej przyprawy do diety nie wymaga większych zmian. Cynamon najczęściej trafia do posiłków, które mają wpływ na poziom glukozy – do owsianki, jogurtu z owocami czy kawy. To właśnie w takich sytuacjach jego obecność może mieć znaczenie.

W badaniach pojawiają się różne ilości i formy cynamonu, dlatego trudno wskazać jedną „idealną” dawkę. W praktyce najczęściej mówi się o około pół do jednej łyżeczki dziennie jako rozsądnej ilości w diecie. Lepiej jednak traktować go jako stały dodatek niż jednorazowy „trik”.

Dlaczego to w ogóle ma dziś znaczenie

Jeszcze kilkanaście lat temu temat kontroli glikemii kojarzył się głównie z cukrzycą. Dziś coraz częściej mówi się o stanach pośrednich – insulinooporności, zaburzeniach tolerancji glukozy czy przewlekłych wahaniach energii. To problemy mniej uchwytne, ale znacznie bardziej powszechne w polskim społeczeństwie.

W tym kontekście znaczenia nabierają nie tylko leczenie i dieta jako całość, ale też drobne, powtarzalne elementy codzienności. Takie, które same w sobie nie zmieniają wszystkiego, ale w dłuższej perspektywie mogą zacząć robić różnicę – pod warunkiem, że nie oczekujesz od nich więcej, niż są w stanie dać.

