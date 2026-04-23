Ten napój pijesz codziennie. Jedna zmiana może pomóc utrzymać cukier w ryzach

Herbata – to obok kawy – jeden z najchętniej spożywanych napojów. Nie tylko świetnie smakuje, ale ma też wiele prozdrowotnych właściwości. A pewien niepozorny dodatek z kuchennej szafki może wzmocnić jego korzystne działanie na organizm. Wspomniała o tym w jednym ze swoich nagrań dietetyczka Patrycja Klimek. Zobacz, co dokładnie poleca ekspertka i dlaczego.

Co dodawać do herbaty zamiast cukru?

Specjalistka radzi, by sięgać po cynamon. Ta niepozorna przyprawa, kojarzona głównie z szarlotką, może realnie wesprzeć organizm na wielu różnych poziomach. Wpływa pozytywnie między innymi na gospodarkę węglowodanową. Badania naukowe pokazują, że obniża stężenie glukozy we krwi. Dlatego warto – jak podkreśla Patrycja Klimek – dodawać go codziennie do herbaty. „To jest idealne połączenie dla osób, które mają insulinooporność” – podkreśla dietetyczka w opublikowanym materiale.

Cynamon wykazuje też silne działanie antyoksydacyjne. Zawarte w nim przeciwutleniacze zwalczają wolne rodniki, spowalniają procesy starzenia i chronią komórki przed uszkodzeniem. Co więcej, redukują stany zapalne tkanek, które przyczyniają się do rozwoju wielu groźnych schorzeń, w tym chorób nowotworowych. Pamiętaj jednak, że picie herbata z cynamonem nie zastąpi dobrze zbilansowanej diety, zdrowego stylu życia ani aktywności fizycznej.

Jaki cynamon dodawać do herbaty?

Prozdrowotne właściwości ma cynamon cejloński, a nie chiński, znany również jako cassia. Druga z wymienionych przypraw zawiera znaczne ilości kumaryny. To niebezpieczny związek, który w nadmiarze może obciążać układ pokarmowy i wpływać toksycznie na wątrobę. Cynamon cejloński jest znacznie bezpieczniejszym wyborem. Ma delikatniejszy, lekko słodkawy smak. Przypomina ciasno zwinięty rulon papieru. Wyróżnia go również jasnobrązowy kolor.

