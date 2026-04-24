Ta kawa w Biedronce za 59,99 zł zamiast 95,99 zł. Promocja tylko jeden dzień i jest jeden warunek

Wiele osób zaczyna swój dzień od filiżanki kawy, która pomaga się rozbudzić i dodaje energii na kolejne godziny. Dla niektórych to nie tylko sposób na pobudzenie, ale też przyjemny, codzienny rytuał. Wprowadza on chwilę spokoju przed rozpoczęciem obowiązków. Osoby, które piją kawę regularnie i w większych ilościach, powinny zwracać uwagę na promocje w supermarketach na ten produkt. Dzięki takim okazjom można realnie zaoszczędzić w skali miesiąca.

Tania kawa w Biedronce

Promocja w sieci Biedronka na kawę ziarnistą Jacobs o wadze 1 kg obejmuje wybrane warianty, takie jak Cafe Crema Gold, Espresso Strong, Barista Crema Italiano oraz Espresso Italiano. Obowiązuje wyłącznie w dniu 25 kwietnia. Przy zakupie dwóch opakowań cena za każdą sztukę wynosi 59,99 zł, pod warunkiem posiadania karty Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej. Oferta pozwala na dowolne mieszanie rodzajów kawy, dzięki czemu można skomponować zestaw według własnych preferencji. Należy pamiętać o obowiązującym limicie dziennym, który wynosi 2 opakowania na jedną kartę lojalnościową. Warto zwrócić uwagę na regularne ceny produktów poza promocją, które wynoszą odpowiednio 89,99 zł za warianty Cafe Crema i Espresso oraz 95,99 zł za kawę z linii Barista. Jest to więc spora oszczędność.

Jak przechowywać kawę?

Nawet wysokiej jakości ziarna mogą stracić swój charakter, jeśli nie są odpowiednio zabezpieczone. Najlepiej przechowywać je w szczelnych pojemnikach, wykonanych z ciemnego szkła lub stali nierdzewnej, które chronią przed światłem i dostępem powietrza. Plastikowe opakowania mogą wpływać źle na smak, a przezroczyste słoiki przyspieszają psucie ziaren ze względu na ekspozycję na światło.

Co ważne, lodówka nie jest dobrym miejscem do przechowywania kawy, ponieważ ziarna łatwo chłoną zapachy innych produktów spożywczych. To później negatywnie wpływa na smak napoju. Najlepiej trzymać kawę w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, na przykład w kuchennej szafce.

