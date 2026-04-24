Odstawiłam soki dla jednej rzeczy. Moje jelita i poziom energii nigdy nie były w lepszej formie

Często chętnie sięgamy po soki owocowe. Kojarzą nam się z czymś naturalnym i orzeźwiającym. Szczególnie te świeżo wyciskane z dojrzałych owoców zachwycają intensywnym smakiem. Są nie tylko pyszną alternatywą dla słodzonych napojów, ale także cennym źródłem witamin i składników odżywczych. Dzięki nim możemy w prosty sposób uzupełnić codzienną dietę. Jest jednak jeszcze lepszy sposób na to, by „przemycić” witaminy.

Lepsze niż sok owocowy

Sok to nie to samo co owoc. Mniej błonnika, mniejsza sytość i szybszy wzrost cukru we krwi. Jeśli możesz, to wybierz owoc – wyjaśniła w opublikowanym filmiku na YouTube dietetyczka Anna Reguła.

Jej słowa zwracają uwagę na istotną różnicę między spożywaniem całych owoców a piciem soków, nawet tych świeżo wyciskanych. W trakcie wyciskania owoców tracimy znaczną część błonnika pokarmowego. Odpowiada on za uczucie sytości i wspiera prawidłowe trawienie. W efekcie sok, choć bogaty w witaminy, dostarcza cukrów w bardziej skoncentrowanej formie. W efekcie są one szybciej wchłaniane przez organizm. Może to prowadzić do gwałtownych skoków poziomu glukozy we krwi, a następnie do równie szybkiego spadku energii.

Natomiast jedząc całe owoce, dostarczamy sobie nie tylko naturalnych cukrów, ale też błonnika i innych składników odżywczych, które spowalniają ich przyswajanie. Dzięki temu dłużej czujemy się najedzeni. Dodatkowo zjedzenie jabłka czy pomarańczy zajmuje około 2–3 minut. To również sprawia, że sytość utrzymuje się dłużej.

Dlaczego jeszcze warto jeść owoce?

Jedzenie owoców jest bardzo korzystne dla zdrowia. Są one bogatym źródłem witamin, takich jak witaminy C i A, które wspierają odporność organizmu. Owoce zawierają także wspomniany już błonnik, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu trawiennego. Może również zapobiegać problemom z jelitami. Dostarczają też naturalnych cukrów, które dają energię, a jednocześnie są znacznie zdrowszą alternatywą dla słodyczy.

Czytaj też:

