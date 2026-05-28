Nie każde chipsy psują dietę. Te mają 50 proc. mniej tłuszczu i 16 g białka

Chipsy uchodzą za „zakazane” na diecie. Rzeczywiście wiele przekąsek tego typu to „puste kalorie”, spore ilości tłuszczu i soli. Na szczęście, nie wszystkie „przegryzki” dostępne w sklepach wpisują się w ten schemat. Niektóre mu przeczą, udowadniając, że w zdrowym i zbilansowanym jadłospisie jest miejsce dla słonych przysmaków z oferty supermarketów.

Na jeden z nich zwrócił uwagę technolog żywności Mateusz Hermanowski, który chętnie dzieli się w sieci swoimi spostrzeżeniami na temat różnych produktów spożywczych. Tym razem wziął na warsztat chipsy ze znanej sieci handlowej. Pojawiły się na rynku niedawno, ale już zdążyły podbić serce eksperta. Sprawdź dlaczego.

To najlepsze chipsy na redukcję

Specjalista poleca Moonsy o smaku pieczonego kurczaka, czyli ekspandowane wafle soczewicowe. Możesz śmiało wrzucać je do koszyka nawet podczas zrzucania nadprogramowych kilogramów. Tę przekąskę ma w swojej ofercie sieć Kaufland. Jedna paczka o pojemności 60 gramów kosztuje 4,99 zł. Technolog żywności nie ma jednak wątpliwości, że warto w nie inwestować.

To najlepsze chipsy na redukcję – wskazuje bez wahania w jednym z nagrań opublikowanych w mediach społecznościowych.

Wskazana wcześniej porcja – jak zauważa ekspert – dostarcza tylko 263 kilokalorii. Obfituje natomiast w składnik, który odgrywa bardzo ważną rolę w utrzymaniu szczupłej sylwetki. Chodzi o białko. Jedna paczka przekąsek zawiera aż 16 gramów protein. W efekcie syci na długo, co pozwala zmniejszyć ryzyko podjadania między posiłkami. Jednocześnie usprawnia przemianę materii i zwiększa tempo spalania kalorii. Właśnie dlatego może realnie wesprzeć proces odchudzania, choć oczywiście nie zastąpi dobrze zbilansowanej diety ani aktywności fizycznej.

„Nowe” chipsy z soczewicy jako prosta i zdrowa przekąska

Na korzyść tych przysmaków przemawia również prosty skład. Na pierwszym miejscu znajdziemy mąkę z soczewicy, która stanowi 34,4 procent zawartości całego produktu. Na drugiej pozycji znajduje się białko grochu (17,1 procent), a na trzeciej – olej rzepakowy. Chipsy zawierają 50 procent mniej tłuszczu niż standardowe „opcje” – tylko 17,1 g w 100 gramach. Dla porównania taka sama porcja klasycznych solonych chipsów ziemniaczanych dostarcza nawet 32 gramów tłuszczu.

