Te leniwe smakują jak u babci. Mają 34 g białka i sycą na długo

Kiedy myślę o dzieciństwie na myśl przychodzą mi kluski leniwe i kuchnia babci wypełniona słodkim zapachem twarogu. Często do nich wracam, nie tylko z sentymentu. Ratują mnie, gdy nie mam czasu na. Przygotowuje je w różnych wariantach, dzięki czemu s długie stanie przy garnkach, a rodzina domaga się czegoś ciepłego na stół. Przygotowuje je w różnych wariantach, dzięki czemu szybko się nie nudzą. Ostatnio natrafiłam w sieci na przepis dietetyczki Joanny Kryształ. Jej propozycja to prawdziwy strzał w dziesiątkę dla każdego, kto szuka pysznego, ale pożywnego obiadu. „Gwarantuję, że nie będziesz po nich podjadać. 15 minut roboty i masz gotowy posiłek” – obiecuje ekspertka w opublikowanym materiale.

Prosty patent na sycące kluski leniwe

Sekretem tych obłędnie pysznych klusek jest odpowiedni dobór składników. Zamiast tłustego nabiału, sięgnij po chudy twaróg. Dostarcza on mnóstwo białka, dzięki czemu po odejściu od stołu długo nie czujesz głodu. Dodatek erytrytolu sprawia, że całość zyskuje przyjemny słodki smak bez „pustych kalorii”. Ciasto przygotowujesz w parę chwil. Wystarczy porządnie rozgnieść ser widelcem, wbić jajko i dosypać przesianą mąkę. Masa musi być spójna, żeby przysmaki wyszły miękkie jak chmurka i nie rozpadały się we wrzątku. Jeśli masz ochotę poeksperymentować, śmiało dorzuć do środka odrobinę ekstraktu waniliowego. Ten drobny szczegół wspaniale wzbogaca aromat całego dania. Kluski – jak przekonuje Joanna Kryształ – mają ponad 30 gramów białka i smakują jak babcine.

Przepis: Maślane kluski leniwe od dietetyczki Smakują jak u babci i sycą na długo. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 477 w każdej porcji Składniki 250 g chudego twarogu

1 jajko

100 g mąki pszennej +

szczypta soli

40 g erytrytolu do masy + ok. 5-10 g na patelnię

10 g masła

2 łyżeczki cynamonu Dodatkowo: 25-30 g mąki do podsypania blatu

owoce do podania Sposób przygotowania Szykowanie masyTwaróg i jajko wrzuć do miski. Zagnieć porządnie widelcem. Dodaj mąkę przesiewając przez sitko, szczyptę soli i erytrytol. Całość zagnieć i wymieszaj. Masa powinna być jednolita. Formowanie i gotowanie klusekCiasto podziel na pół, podsyp blat mąką i uformuj rulony. Następnie pokrój je na kluski. Zagotuj w garnku lekko osoloną wodę i wrzuć do niej kluseczki (najlepiej w 2 partiach). Gotuj kluski 3-4 minuty od momentu, gdy wypłyną na powierzchnię. Wykańczanie daniaNa patelni rozpuść masło, dodaj erytrytol, cynamon oraz gotowe kluski. Delikatnie mieszaj, aż pokryją się masełkiem.

Maślane kluski leniwe – propozycja podania

Ugotowane kluski smakują wyśmienicie, ale ja warto pójść o krok dalej. Zaraz po wyłowieniu ich z garnka wrzuć wszystko na rozgrzaną patelnię z masłem, resztą erytrytolu i cynamonem. Delikatnie mieszaj całość aż leniwe pokryją się złotą, słodką glazurą. Zyskują wtedy lekko karmelowy posmak i zniewalający zapach, który błyskawicznie przyciąga domowników do kuchni. Na koniec przełóż gorące danie na talerze i podaj z dodatkami, na przykład owocami. „Wybierz ulubione, a najlepiej jagodowe! Borówki, truskawki, maliny” – radzi Joanna Kryształ.

