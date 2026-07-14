W PRL-u pili ją na potęgę. Naukowcy wskazują, że może wspierać odchudzanie

Wiele osób, którym zależy na zrzuceniu nadprogramowych kilogramów, inwestuje w drogie superfoods i stosuje skomplikowane plany żywieniowe. Tymczasem pod ręką mają znacznie prostsze rozwiązanie. W czasach „żelaznej kurtyny” było prawdziwym hitem. Polacy sięgali po nie na potęgę, choć mało kto zdawał sobie sprawę z jego właściwości. Dziś nie cieszy się już tak dużą popularnością, a szkoda.

Niedoceniany sprzymierzeniec procesu odchudzania

Wspomóc odchudzanie może napar Pu-erh. Powstaje z liści krzewu herbacianego Camellia sinensis, czyli tej samej rośliny, z której produkuje się herbatę zieloną, białą i czarną. Po zebraniu i wstępnej obróbce suszy się je, a następnie poddaje fermentacji. To właśnie dzięki niej napój zyskuje swój charakterystyczny cierpki i lekko ziemisty smak, a także cenne właściwości. Naukowcy z różnych stron świata coraz częściej zwracają na nie uwagę. Przeprowadzone badania dowodzą, że czerwona herbata może skutecznie wspomóc utratę masy ciała. Do takich wniosków doszli między innymi chińscy i amerykańscy eksperci.

Wyniki tego badania klinicznego wykazały, że codzienne spożywanie ekstraktu z herbaty Pu-erh (PTE) wiązało się z utratą wagi, obniżonym wskaźnikiem masy ciała oraz poprawą profilu lipidowego […] Utratę tkanki tłuszczowej zaobserwowano na ramionach, nogach i w obszarze gajoidalnym (biodra/brzuch), a także w całkowitej masie tłuszczowej – czytamy w jednym z artykułów opublikowanych na łamach czasopisma „Clinical Interventions in Aging” w marcu 2016 roku.

Chociaż naukowcy posługiwali się ekstraktem Pu-erh, starali się dobierać dawki tak, aby odzwierciedlały realne, ludzkie spożycie. Ochotnicy otrzymywali 3 gramy proszku dziennie, dzielili go na porcje (po 1,5 g) i rozpuszczali w 250 ml ciepłej wody, a następnie wypijali dwa razy dziennie podczas posiłków. W praktyce spożywali więc gotowy napój herbaciany, do którego mogli nawet dodać odrobinę mleka lub cukru. Spadek masy ciała nie był znaczący (1 kilogram po 20 tygodniach), ale uczestnicy osiągnęli ten efekt bez wprowadzania jakichkolwiek restrykcji dietetycznych.

Czerwona herbata i jej wpływ na odchudzanie

Czerwona herbata – jak wyjaśniają naukowcy – wspiera utratę masy ciała poprzez kilka różnych mechanizmów. Ekstrakty z Pu-erh działają na poziomie komórkowym, obniżając ekspresję genów odpowiedzialnych za syntezę tłuszczów w wątrobie oraz w samych komórkach tłuszczowych (adipocytach). Działają też jako inhibitory lipazy trzustkowej, czyli enzymu odpowiedzialnego za trawienie i wchłanianie tłuszczów z pożywienia. W efekcie organizm może przyswoić mniej kalorii z jedzenia. Hamują też aktywność enzymów zaangażowanych w bezpośrednie magazynowanie tkanki tłuszczowej.

Otyłość jest ściśle powiązana z przewlekłym stanem zapalnym i zaburzeniami flory bakteryjnej jelit (dysbiozą). Herbata Pu-erh odwraca ten proces. Zmniejsza populację bakterii sprzyjających nadmiernej masie ciała (takich jak Erysipelotrichaceae i Lactobacillaceae), a jednocześnie znacząco wspiera namnażanie się szczepów dobroczynnych i przeciwdziałających nadwadze, w tym Bacteroides, Alistipes oraz Akkermansia.

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