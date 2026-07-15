Dodaję 3 łyżeczki tego proszku do owsianki. Smakuje jak deser, a syci na pół dnia

Owsianka to jedno z najchętniej wybieranych śniadań przez wiele osób. Cieszy się dużą popularnością, ponieważ jest nie tylko smaczna, ale również szybka i łatwa w przygotowaniu. Wystarczy kilka minut, aby stworzyć pożywny posiłek, który można wzbogacić ulubionymi dodatkami, takimi jak owoce, orzechy czy nasiona.

Przepis na owsiankę budyniową

Nie wszystkim jednak smakuje naturalna owsianka, ponieważ wydaje im się zbyt mdła. Można jednak w prosty sposób temu zaradzić. Wystarczy przygotować ją w nieco innej wersji. Owsianka budyniowa to pyszna odmiana klasycznej owsianki, która jest cudownie kremowa i ma delikatny, budyniowy smak.

Dodatek budyniu waniliowego sprawia, że śniadanie przypomina deser, a jednocześnie pozostaje sycącym i wartościowym posiłkiem. Taką owsiankę możesz podawać z owocami, orzechami, masłem orzechowym lub odrobiną cynamonu, dzięki czemu za każdym razem smakuje nieco inaczej.

Przepis: Owsianka budyniowa Ta owsianka smakuje mi znacznie bardziej niż z klasycznego przepisu. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 484 Składniki 40 g płatków owsianych górskich

250 ml mleka

12 g budyniu waniliowego w proszku (3 łyżeczki)

2 łyżeczki erytrolu lub innego słodzika (opcjonalnie)

1 łyżka wiórków kokosowych Sposób przygotowania Gotowanie płatków owsianychDo garnka wlej 200 ml mleka, wsyp płatki owsiane oraz słodzik. Gotuj na średnim ogniu, od czasu do czasu mieszając, aż płatki zmiękną. Dodawanie pozostałych składnikówPozostałe 50 ml mleka wymieszaj dokładnie z proszkiem budyniowym, aby nie było grudek. Gdy owsianka będzie gotowa, wlej rozrobiony budyń i energicznie mieszaj przez około minutę. Dzięki temu całość stanie się gładka i aksamitna. Przełóż owsiankę do miseczki, posyp wiórkami kokosowymi i dodaj ulubione owoce.

Właściwości płatków owsianych

O walorach zdrowotnych płatków owsianych decyduje w dużej mierze zawartość w nich błonnika pokarmowego, a konkretniej jego rozpuszczalnej i wyjątkowej frakcji w postaci beta-glukanów. W 100 g tych płatków jest około 9–10 g błonnika. Co więcej, w płatkach owsianych obecne są unikalne związki o nazwie awentramidy, które mają silne działanie przeciwutleniające, antynowotworowe oraz spowalniające procesy starzenia się – powiedział w opublikowanym nagraniu dietetyk dr Bartosz Kulczyński.

Te płatki za sprawą wspomnianego już błonnika pokarmowego wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu trawiennego oraz pomagają utrzymać uczucie sytości na dłużej. Zawierają także węglowodany złożone, dostarczające energii stopniowo, a także witaminy z grupy B, magnez, żelazo i cynk. Regularne spożywanie płatków owsianych może wspierać utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi dzięki zawartości beta-glukanów oraz stanowić cenny element zbilansowanej diety.

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