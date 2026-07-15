Śmietankę zastępuję 2 składnikami. Domowe lody à la Magnum chrupią jak oryginał
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Przepisy

Śmietankę zastępuję 2 składnikami. Domowe lody à la Magnum chrupią jak oryginał

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Domowe lody na patyku
Domowe lody na patyku Źródło: Shutterstock / Angelli.Foto
Po rozgryzieniu czekoladowej polewy trafiasz na gęsty, kakaowy środek. Nie potrzebujesz maszynki do robienia lodów. Wystarczy blender, foremki i kilka godzin w zamrażarce.

Lubisz lody w stylu Magnum? Te desery są pyszne, ale często zawierają spore ilości cukru i „pustych kalorii”. Długo szukałam dla nich zdrowszej alternatywy. W końcu znajoma pokazała mi przepis, który okazał się strzałem w dziesiątkę. Pozwala z kilku prostych składników wyczarować pyszne słodkości. Można po nie sięgać bez wyrzutów sumienia, bo dostarczają wielu składników odżywczych.

Lepsza alternatywa dla lodów w stylu Magnum

Bazą tradycyjnych lodów na patyku jest zwykle słodka śmietanka. Zamieniam ją na dość nieoczywisty „duet”, czyli mleczko kokosowe i orzechy nerkowca. Najpierw zalewam jednak bakalie wodą i odstawiam na około pół godziny. Daje im czas, by trochę zmiękły. Dzięki temu łatwiej można je później zmiksować z pozostałymi składnikami na gładką masę. Dorzucam do nich daktyle, miód, wanilię i ciemne, naturalne kakao, a także szczyptę soli dla „podbicia” słodkiego smaku.

Przepis: Domowe lody à la magnum

Rozpływają się w ustach i sycą na długo.

Kategoria
Deser
Rodzaj kuchni
Sezonowa
Czas przygotowania
45 min.
Czas gotowania
4 godz.
Liczba porcji
4
Liczba kalorii
354 w każdej porcji

Składniki

Na lody:

  • 80 g orzechów nerkowca
  • 200 g mleczka kokosowego
  • 3–4 daktyle
  • 1 łyżka miodu
  • 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii
  • 1 czubata łyżka kakao
  • szczypta soli

Na polewę:

  • 100 g gorzkiej czekolady
  • 40 g migdałów
  • 10-15 g oleju kokosowego

Dodatkowo:

  • ciepła woda do zalania orzechów

Sposób przygotowania

  1. Moczenie orzechówZalej orzechy nerkowca ciepłą wodą w niewielkiej misce. Odstaw je na około 30 minut, aby zmiękły.
  2. Szykowanie masy na lodyOdlej wodę z orzechów i wrzuć je do kielicha blendera. Dodaj mleczko kokosowe, daktyle, miód, wanilię, sól i kakao Zmiksuj wszystkie składniki na bardzo gładką, kremową masę.
  3. Mrożenie lodówPrzelej gotową mieszankę do silikonowych foremek na lody i wsuń drewniane patyczki. Wstaw do zamrażarki na kilka godzin, aż całość mocno stężeje.
  4. Robienie polewyRozpuść gorzką czekoladę w kąpieli wodnej z olejem kokosowym. Posiekaj migdały i wsyp je do czekolady. Dokładnie wymieszaj całość.
  5. Wykończenie deseruWyjmij zamrożone lody z foremek. Zanurzaj każdą sztukę w przestudzonej polewie czekoladowej i poczekaj 20-30 sekund aż lekko stwardnieje

Lody à la Magnum – przydatne wskazówki

Jeśli chcesz, możesz dodać do masy odżywkę białkową dobrej jakości. Dzięki temu zwiększyć ilość protein w lodach i sprawisz, że nasycą cię na dłużej. To dobry patent zwłaszcza dla osób na diecie redukcyjnej, którym zależy na zrzuceniu nadprogramowych kilogramów. Pozwala bowiem zmniejszyć ryzyko podjadania.

Jednym ze znaków rozpoznawczych lodów w stylu magnum jest solidna warstwa czekolady, która chrupie przy każdym kęsie. Ten sam efekt możesz osiągnąć w domu. Wystarczy, że przygotujesz odpowiednią polewę. Zazwyczaj wykorzystuję w tym celu gorzki wariant o wysokiej zawartości kakao (minimum 85 procent). Ma najwięcej cennych wartości, ale niekiedy sięgam też po mleczny wariant. Rozpuszczam tabliczkę w kąpieli wodnej z odrobiną oleju kokosowego. Wystarczy 10-15 g na 100 g czekolady. Potem wzbogacam ją o posiekane migdały. Gdy masa lodowa stężeje, zanurzam desery w powstałej mieszance i czekam około pół minuty, aż polewa lekko stwardnieje.

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Opracowała:
Źródło: Odżywianie WPROST.pl