Śmietankę zastępuję 2 składnikami. Domowe lody à la Magnum chrupią jak oryginał

Lubisz lody w stylu Magnum? Te desery są pyszne, ale często zawierają spore ilości cukru i „pustych kalorii”. Długo szukałam dla nich zdrowszej alternatywy. W końcu znajoma pokazała mi przepis, który okazał się strzałem w dziesiątkę. Pozwala z kilku prostych składników wyczarować pyszne słodkości. Można po nie sięgać bez wyrzutów sumienia, bo dostarczają wielu składników odżywczych.

Lepsza alternatywa dla lodów w stylu Magnum

Bazą tradycyjnych lodów na patyku jest zwykle słodka śmietanka. Zamieniam ją na dość nieoczywisty „duet”, czyli mleczko kokosowe i orzechy nerkowca. Najpierw zalewam jednak bakalie wodą i odstawiam na około pół godziny. Daje im czas, by trochę zmiękły. Dzięki temu łatwiej można je później zmiksować z pozostałymi składnikami na gładką masę. Dorzucam do nich daktyle, miód, wanilię i ciemne, naturalne kakao, a także szczyptę soli dla „podbicia” słodkiego smaku.

Przepis: Domowe lody à la magnum Rozpływają się w ustach i sycą na długo. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Sezonowa Czas przygotowania 45 min. Czas gotowania 4 godz. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 354 w każdej porcji Składniki Na lody: 80 g orzechów nerkowca

200 g mleczka kokosowego

3–4 daktyle

1 łyżka miodu

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

1 czubata łyżka kakao

szczypta soli Na polewę: 100 g gorzkiej czekolady

40 g migdałów

10-15 g oleju kokosowego Dodatkowo: ciepła woda do zalania orzechów Sposób przygotowania Moczenie orzechówZalej orzechy nerkowca ciepłą wodą w niewielkiej misce. Odstaw je na około 30 minut, aby zmiękły. Szykowanie masy na lodyOdlej wodę z orzechów i wrzuć je do kielicha blendera. Dodaj mleczko kokosowe, daktyle, miód, wanilię, sól i kakao Zmiksuj wszystkie składniki na bardzo gładką, kremową masę. Mrożenie lodówPrzelej gotową mieszankę do silikonowych foremek na lody i wsuń drewniane patyczki. Wstaw do zamrażarki na kilka godzin, aż całość mocno stężeje. Robienie polewyRozpuść gorzką czekoladę w kąpieli wodnej z olejem kokosowym. Posiekaj migdały i wsyp je do czekolady. Dokładnie wymieszaj całość. Wykończenie deseruWyjmij zamrożone lody z foremek. Zanurzaj każdą sztukę w przestudzonej polewie czekoladowej i poczekaj 20-30 sekund aż lekko stwardnieje

Lody à la Magnum – przydatne wskazówki

Jeśli chcesz, możesz dodać do masy odżywkę białkową dobrej jakości. Dzięki temu zwiększyć ilość protein w lodach i sprawisz, że nasycą cię na dłużej. To dobry patent zwłaszcza dla osób na diecie redukcyjnej, którym zależy na zrzuceniu nadprogramowych kilogramów. Pozwala bowiem zmniejszyć ryzyko podjadania.

Jednym ze znaków rozpoznawczych lodów w stylu magnum jest solidna warstwa czekolady, która chrupie przy każdym kęsie. Ten sam efekt możesz osiągnąć w domu. Wystarczy, że przygotujesz odpowiednią polewę. Zazwyczaj wykorzystuję w tym celu gorzki wariant o wysokiej zawartości kakao (minimum 85 procent). Ma najwięcej cennych wartości, ale niekiedy sięgam też po mleczny wariant. Rozpuszczam tabliczkę w kąpieli wodnej z odrobiną oleju kokosowego. Wystarczy 10-15 g na 100 g czekolady. Potem wzbogacam ją o posiekane migdały. Gdy masa lodowa stężeje, zanurzam desery w powstałej mieszance i czekam około pół minuty, aż polewa lekko stwardnieje.

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