To warzywo odchudza i jest antyrakowe. Jedz je 3 razy w tygodniu

Od pewnego czasu serca Polaków podbija kimchi, pochodząca z Korei kiszonka z warzyw i owoców. Przeciętny Koreańczyk zjada 22 kg kimchi rocznie, a w tym samym czasie Polak – 5 kg kiszonej kapusty. A moglibyśmy jeść jej znacznie więcej – dla zdrowia i zachowania smukłej sylwetki. Tak jak robią to Niemcy, którzy swoją, delikatniejszą odmianę kiszonej kapusty, nazywają „Sauerkraut”.

Dlaczego kiszona kapusta to superfood?

Kapusta kiszona jest naturalnym probiotykiem. Dzięki niej jesteśmy bardziej odporni, szybciej trawimy i lepiej się czujemy. Regularne jedzenie kiszonek, w tym kapusty, wpływa korzystnie na mikroflorę jelitową. Wspiera układ trawienny, przyspiesza przemianę materii i pomaga zlikwidować zaparcia.

Można powiedzieć, że kiszona kapusta jest prawdziwą bombą witaminową. Zaledwie jedna jej łyżka zawiera więcej witaminy C niż połówka cytryny. Pewnie z tego powodu właściwościami kapusty zachwycał się sam kapitan James Cook, który zabierał ją na morskie wyprawy jako broń na… szkorbut. Ta choroba, która wiąże się z niedoborem witaminy C, była zmorą żeglarzy. Objawiała się m.in. krwawieniami, bólami mięśni i wypadaniem zębów.

Jakie składniki zawiera kapusta kiszona?

Kapusta kiszona jest niskokaloryczna, a jednocześnie zawiera cenne składniki odżywcze. Jedna filiżanka kiszonej kapusty (142 g) to:

Kalorie: 27

Tłuszcz: 0 gramów

Węglowodany: 6 gramów

Błonnik: 4 gramy

Białko: 1 gram

Sód: 41% dziennej wartości

Witamina C: 23% dziennej wartości

Witamina K1: 15% dziennej wartości

Żelazo: 12% dziennej wartości

Mangan: 9% dziennej wartości

Witamina B6: 11% dziennej wartości

Kwas foliowy: 9% dziennej wartości

Miedź: 15% dziennej wartości

Potas: 5% dziennej wartości.

Kiszoną kapustą w raka

Kiszona kapusta zawiera związki o działaniu przeciwnowotworowym. Wśród nich są przeciwutleniacze, bardzo ważne w profilaktyce antyrakowej. Odgrywają one ważną rolę – naprawiają szkody wyrządzone przez wolne rodniki – zarówno w materiale genetycznym, jak i w samych tkankach.

W kapuście znajdziemy również polifenole, które pełnią rolę antyoksydantów, działających przeciwzapalnie. Kapusta to także źródło zotiocyjaninów, przeciwdziałającym genom rakowym i indoli, które działają detoksykacyjnie. Z tego powodu kapustę kiszoną zaczyna się coraz bardziej doceniać. Jej właściwości antynowotworowe badają zespoły naukowców na całym świecie.

Niedawno badacze pracujący pod wodzą doktora Douglasa Grahama na łamach „Immunity” donosili, że spożywanie kiszonej kapusty dwa do trzech razy w tygodniu o 40 procent zmniejsza ryzyko wystąpienia raka jelita grubego. Spożywanie tego produktu przeciwdziała też takim nowotworom, jak rak żołądka, trzustki, wątroby, piersi, szyjki macicy, jajników i prostaty.

Ile kapusty kiszonej powinniśmy jeść, aby uniknąć nowotworów?

Wykazano, że kobiety, które jadły więcej niż trzy porcje kiszonej kapusty tygodniowo, miały o 72 procent mniejsze ryzyko zachorowania na raka piersi niż te panie, które spożywały mniej niż 1,5 porcji kapusty w tygodniu. Z kolei naukowcy pod kierunkiem doktora D. Grahama doszli do wniosku, że spożywanie kapusty co najmniej raz w tygodniu może o 1/3 zredukować ryzyko zachorowania na raka jelita grubego. A jeśli będziemy jeść ją 2-3 razy w tygodniu, to ryzyko spadnie o 40 procent.

Działanie antynowotworowe ma nie tylko kapusta podana np. w formie surówki, ale także sok z kiszonej kapusty. Wg diety doktor Budwig, powinno się wypijać jego szklankę co rano – dla zachowania zdrowia i odporności.

Jednak nie jest to warzywo dla każdego. Ze względu na zawarte w nim związki aktywne, może wchodzić w reakcję z niektórymi lekami. Osoby zmagające się z chorobami układu pokarmowego, po operacjach chirurgicznych lub będące w trakcie leczenia onkologicznego, przed włączeniem kapusty kiszonej do swojej diety powinny skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem.

Czytaj też:

Będziesz zaskoczony, ale to najlepsze jedzenie dla twojego serca! Tak uważa kardiologCzytaj też:

Tej wody nigdy nie wylewaj! Odchudza i oczyszcza organizm