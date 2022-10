Czy herbata jest zdrowa? Wady i zalety picia herbaty

Zmniejszone wchłanianie żelaza

Herbata jest bogatym źródłem klasy związków zwanych garbnikami. Garbniki mogą wiązać się z żelazem w niektórych pokarmach, przez co są niemożliwe do wchłaniania w przewodzie pokarmowym. Niedobór żelaza jest jednym z najczęstszych niedoborów składników odżywczych na świecie, a jeśli masz niski poziom żelaza, nadmierne spożycie herbaty może zaostrzyć twój stan. Badania sugerują, że garbniki herbaciane częściej utrudniają wchłanianie żelaza ze źródeł roślinnych niż z pokarmów pochodzenia zwierzęcego. Dlatego jeśli przestrzegasz ścisłej diety wegańskiej lub wegetariańskiej, możesz zwrócić szczególną uwagę na ilość spożywanej herbaty. Dokładna ilość garbników w herbacie może się znacznie różnić w zależności od rodzaju i sposobu przygotowania. Ograniczenie spożycia do 3 lub mniej filiżanek (710 ml) dziennie jest prawdopodobnie bezpiecznym zakresem dla większości ludzi. Jeśli masz mało żelaza, ale nadal lubisz pić herbatę, rozważ wprowadzenie dodatkowych posiłków. W ten sposób zmniejszy się prawdopodobieństwo wpływu na zdolność twojego organizmu do wchłaniania żelaza z jedzenia podczas posiłków.



Zwiększony poziom niepokoju i stresu

Liście herbaty naturalnie zawierają kofeinę. Nadmierne spożywanie kofeiny z herbaty lub innego źródła może przyczyniać się do odczuwania stresu i niepokoju. Przeciętny kubek (240 ml) herbaty zawiera około 11-61 mg kofeiny, w zależności od odmiany i metody parzenia. Herbaty czarne zawierają zwykle więcej kofeiny niż zielone i białe odmiany, a im dłużej parzysz herbatę, tym wyższa jest jej zawartość kofeiny. Badania sugerują, że jest mało prawdopodobne, aby dawki kofeiny poniżej 200 mg dziennie powodowały znaczny niepokój u większości osób. Mimo to niektóre osoby są bardziej wrażliwe na działanie kofeiny niż inne i może być konieczne dalsze ograniczenie ich spożycia. Jeśli zauważysz, że nawyk spożywania herbaty powoduje, że czujesz się zdenerwowany, może to oznaczać, że pijesz jej za dużo i może powinieneś zmniejszyć rację, aby zmniejszyć objawy. Możesz również rozważyć wybór herbat ziołowych bez kofeiny. Herbaty ziołowe nie są uważane za prawdziwe herbaty, ponieważ nie pochodzą z rośliny Camellia sinensis . Zamiast tego są wykonane z różnych składników bez kofeiny, takich jak kwiaty, zioła i owoce.



Niska jakość snu

Ponieważ herbata naturalnie zawiera kofeinę, nadmierne spożycie może zakłócić cykl snu. Melatonina jest hormonem, który sygnalizuje mózgowi, że nadszedł czas na sen. Niektóre badania sugerują, że kofeina może hamować produkcję melatoniny, co powoduje słabą jakość snu. Nieodpowiedni sen jest związany z różnymi problemami psychicznymi, w tym ze zmęczeniem, zaburzeniami pamięci i ograniczonym czasem koncentracji. Co więcej, przewlekłe pozbawienie snu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem otyłości i złej kontroli poziomu cukru we krwi. Ludzie metabolizują kofeinę w różnym tempie i trudno jest dokładnie przewidzieć, w jaki sposób wpływa ona na wzorce snu u wszystkich. Niektóre badania wykazały, że nawet zaledwie 200 mg kofeiny spożyte 6 lub więcej godzin przed snem może negatywnie wpłynąć na jakość snu , podczas gdy inne badania nie wykazały znaczącego wpływu. Jeśli doświadczasz objawów związanych ze słabą jakością snu i regularnym piciem herbaty z kofeiną, możesz rozważyć zmniejszenie spożycia, szczególnie jeśli spożywasz również inne napoje lub suplementy zawierające kofeinę.



Nudności

Niektóre związki w herbacie mogą powodować mdłości, zwłaszcza gdy są spożywane w dużych ilościach lub na czczo. Garbniki w liściach herbaty są odpowiedzialne za gorzki smak herbaty. Ściągający charakter garbników może również podrażniać układ trawienny, potencjalnie prowadząc do niekomfortowych objawów, takich jak nudności lub ból brzucha. Ilość herbaty wymagana do uzyskania tego efektu może się znacznie różnić w zależności od osoby. Bardziej wrażliwe osoby mogą doświadczyć tych objawów po wypiciu zaledwie 1-2 filiżanek (240–480 ml) herbaty, podczas gdy inne mogą wypić więcej niż 5 filiżanek (1,2 litra) bez zauważenia jakichkolwiek objawów niepożądanych.



Zgaga

Kofeina w herbacie może powodować zgagę lub pogarszać istniejące wcześniej objawy refluksu. Badania sugerują, że kofeina może rozluźnić zwieracz, który oddziela przełyk od żołądka, pozwalając kwaśnej treści żołądka łatwiej przepływać do przełyku. Kofeina może również przyczyniać się do wzrostu całkowitej produkcji kwasu żołądkowego. Oczywiście picie herbaty niekoniecznie powoduje zgagę. Ludzie reagują bardzo różnie na ekspozycję na tę samą żywność. Jeśli rutynowo spożywasz duże ilości herbaty i często doświadczasz zgagi, warto zmniejszyć jej spożycie i sprawdzić, czy objawy się poprawią.



Powikłania ciążowe

Narażenie na wysoki poziom kofeiny z napojów takich jak herbata podczas ciąży może zwiększać ryzyko powikłań, takich jak poronienie i niska masa urodzeniowa niemowląt. Dane na temat niebezpieczeństw związanych ze spożyciem kofeiny podczas ciąży są mieszane i nadal nie jest jasne, ile dokładnie jest bezpieczne. Jednak większość badań wskazuje, że ryzyko powikłań pozostaje stosunkowo niskie, jeśli utrzymujesz dzienne spożycie kofeiny poniżej 200-300 mg. American College of Obstetricians and Gynecologists zaleca, aby nie przekraczać 200 mg. Całkowita zawartość kofeiny w herbacie może się różnić, ale zwykle wynosi między 20-60 mg na filiżankę (240 ml). Dlatego, aby zachować ostrożność, najlepiej nie pić więcej niż około 3 filiżanek (710 ml) dziennie. Niektóre osoby wolą pić bezkofeinowe herbaty ziołowe zamiast zwykłej herbaty, aby uniknąć kontaktu z kofeiną podczas ciąży. Jednak nie wszystkie herbaty ziołowe można bezpiecznie stosować podczas ciąży. Na przykład herbaty ziołowe zawierające czarną kohoshę lub lukrecję mogą przedwcześnie indukować poród i należy ich unikać. Jeśli jesteś w ciąży i martwisz się spożyciem kofeiny lub herbaty ziołowej, zwróć się o poradę do swojego lekarza.



Bóle głowy

Przerwy w spożywaniu kofeiny mogą pomóc złagodzić niektóre rodzaje bólów głowy . Jednak przy długotrwałym stosowaniu może wystąpić efekt odwrotny. Rutynowe spożywanie kofeiny z herbaty może przyczyniać się do nawracających bólów głowy. Niektóre badania sugerują, że nawet 100 mg kofeiny dziennie może przyczynić się do codziennego nawrotu bólu głowy, ale dokładna ilość wymagana do wywołania bólu głowy może się różnić w zależności od tolerancji danej osoby. Herbata ma zwykle mniej kofeiny niż inne popularne rodzaje napojów kofeinowych, takich jak napoje gazowane lub kawa, ale niektóre rodzaje nadal mogą dostarczyć aż 60 mg kofeiny na filiżankę (240 ml). Jeśli masz nawracające bóle głowy i uważasz, że mogą być one związane z piciem herbaty, spróbuj na jakiś czas zmniejszyć jej spożycie lub wyeliminować ten napój z diety, aby sprawdzić, czy objawy się poprawią.



Zawroty głowy

Chociaż uczucie oszołomienia lub zawrotów głowy jest rzadziej występującym działaniem niepożądanym, może być spowodowane piciem zbyt dużej ilości kofeiny z herbaty. Ten objaw zwykle wiąże się z dużymi dawkami kofeiny, zwykle tymi przekraczającymi 400-500 mg lub około 6-12 filiżanek herbaty (1,4-2,8 litra). Może to jednak wystąpić przy mniejszych dawkach u osób szczególnie wrażliwych. Zasadniczo nie zaleca się spożywania takiej ilości herbaty za jednym razem. Jeśli zauważysz, że po wypiciu herbaty często odczuwasz zawroty głowy, wybierz te o niższej zawartości kofeiny lub skontaktuj się z lekarzem.



Uzależnienie od kofeiny

Kofeina jest stymulantem kształtującym nawyki, a regularne spożywanie herbaty lub innego jej źródła może prowadzić do uzależnienia. Objawy odstawienia kofeiny mogą obejmować ból głowy, drażliwość, przyspieszenie akcji serca i zmęczenie. Poziom wymagany do uzależnienia się może się znacznie różnić w zależności od osoby. Mimo to niektóre badania sugerują, że może rozpocząć się już po 3 dniach od kolejnego przyjmowania, ze zwiększonym nasileniem w miarę upływu czasu

