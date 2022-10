Sorbitol – zamiennik cukru. Jaki ma wpływ na zdrowie?

Sorbitol to związek chemiczny zaliczany do grupy alkoholi cukrowych. Znany jest ze swoich właściwości słodzących, dlatego najczęściej stosuje się go jako zamiennik cukru. Czy sorbitol jest zdrowy i kto może po niego sięgnąć?

Sorbitol E420. Czy jest bezpieczny i jaki ma wpływ na zdrowie?

Sorbitol to związek chemiczny, który został uznany za bezpieczny dla zdrowia. Występuje naturalnie w owocach takich jak nektarynki czy śliwki, w suszonych owocach, a pozyskuje się go przez redukcję glukozy. Ma słodki smak, dlatego najczęściej wykorzystuje się go jako substancję słodzącą. W takiej sytuacji sorbitol najczęściej ma postać roztworu wodnego.

Oprócz tego związek ten jest stosowany w przemyśle spożywczym jako wypełniacz i dodatek do produktów spożywczych.

Sobitol został uznany jako bezpieczny dla zdrowia. Może być wykorzystywany jako środek słodzący, dodatek do żywności, może być także stosowany do higieny jamy ustnej, produkcji kosmetyków.

Sorbitol – korzyści i zastosowanie

Sorbitol jest szeroko stosowanym alkoholem cukrowym z kilku powodów. Po pierwsze, alkohole cukrowe są często stosowane w żywności i napojach zamiast tradycyjnego cukru, aby zmniejszyć ich kaloryczność. Sorbitol zawiera około dwóch trzecich kalorii cukru stołowego i zapewnia około 60% słodyczy.

Nie jest również w pełni trawiony w jelicie cienkim. To, co pozostaje ze związku stamtąd, przenosi się do jelita grubego, gdzie zamiast tego jest fermentowane lub rozkładane przez bakterie, co powoduje wchłanianie mniejszej ilości kalorii.

Po drugie, słodzik jest często dodawany do żywności sprzedawanej osobom z cukrzycą. Dzieje się tak, ponieważ po spożyciu ma bardzo mały wpływ na poziom cukru we krwi w porównaniu z żywnością przygotowaną z tradycyjnych słodzików, takich jak cukier stołowy.

Po trzecie, w przeciwieństwie do cukru stołowego, alkohole cukrowe, takie jak sorbitol, nie przyczyniają się do powstawania ubytków. Jest to jeden z powodów, dla których często używa się ich do słodzenia bezcukrowej gumy do żucia i płynnych leków.

Agencja ds.Żywności i Leków (FDA) uznała, że alkohole cukrowe, takie jak sorbitol, mogą korzystnie wpływać na zdrowie jamy ustnej. Opiera się to na badaniu, które wykazało, że sorbitol może zmniejszyć ryzyko próchnicy w porównaniu z cukrem stołowym, chociaż nie w takim samym stopniu jak inne alkohole cukrowe.

Sorbitol ponadto jest stosowany samodzielnie jako środek przeczyszczający do zwalczania zaparć. Jest hiperosmotyczny, co oznacza, że wciąga wodę do okrężnicy z otaczających tkanek, aby promować ruchy jelit. Można go w tym celu kupić w większości sklepów spożywczych i drogeryjnych bez recepty.

Jak smakuje sorbitol?

Sorbitol jest słodki, uważa się, że ma około 60 procent słodyczy, jaką zawiera cukier. Może zostawiać charakterystyczne uczucie zimna w jamie ustnej, dlatego możemy go odnaleźć w gumach do żucia czy pastach do zębów.

Czy sorbitol to cukier?

Sorbitol to substancja słodząca, która ma słodki smak, jest bezbarwna i dobrze rozpuszcza się w wodzie. Jest o połowę mniej słodki niż cukier, ale żeby uzyskać podobną moc sacharozy, należy używać go w większych ilościach. Z tego względu należy rozsądnie używać sorbitolu, ponieważ stosując go w nadmiernych ilościach, możemy dostarczyć sobie wielu kalorii.

Ile kalorii ma sorbitol?

Kaloryczność sorbitolu wcale nie jest niska. Sorbitol dostarcza około 240 kalorii w 100 gramach. Wydaje się, że to dużo mniej niż cukier, który ma ponad 400 kalorii w 100 gramach, ale biorąc pod uwagę, że sorbitolu trzeba użyć więcej, okazuje się, że wcale nie jest taki słodki. Jeśli chcemy ograniczyć kalorie, najlepiej sięgać po erytrol.

Indeks glikemiczny sorbitolu wynosi 9, dlatego mogą go spożywać osoby cierpiące na cukrzycę. Producenci żywności wykorzystują sorbitol do produkcji żywności przeznaczonej dla diabetyków.

Sorbitol – zastosowanie

Sorbitol stosuje się także do produkcji produktów spożywczych takich jak dżemy, marmolady czy galaretki. Substancja ta ma także właściwości nawilżające, reguluje procesy regeneracji naskórka, dlatego znajdziemy go w produktach kosmetycznych. Zaliczana jest do humektantów, które pomagają utrzymać wilgoć, dlatego świetnie sprawdza się w produktach do pielęgnacji włosów.

Sorbitol a jelita

Sorbitol odkłada się w jelicie grubym. Nadmierna ilość sorbitolu może mieć efekt przeczyszczający, wywołać dolegliwości żołądkowe, a także bóle brzucha. Do najczęstszych z nich zaliczamy skurcze jelit, biegunki, wzdęcia. Z tego względu nie poleca się sorbitolu osobom, które cierpią na zespół jelita drażliwego.

Przechowywanie sorbitolu

Sorbitol należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Należy go chronić przed światłem i przed wilgocią.

Sorbitol – skutki uboczne i środki ostrożności

Spożywanie sorbitolu lub innych alkoholi cukrowych w dużych ilościach może powodować wzdęcia i biegunkę u niektórych osób, zwłaszcza jeśli nie jesteś przyzwyczajony do ich regularnego spożywania. Dla niektórych może to być niepożądany skutek, ale pożądany efekt dla osób używających go do wypróżnienia.

Na szczęście inne skutki uboczne sorbitolu wydają się rzadkie. Najczęściej zgłaszaną dolegliwością jest biegunka, chociaż mogą jej towarzyszyć skurcze brzucha lub nudności.

Mimo to, chociaż niektóre środki przeczyszczające mogą wywoływać nawyki i nie powinny być stosowane przez dłuższy czas, sorbitol jest uważany za mniej ryzykowny, niestymulujący środek przeczyszczający. Dlatego biorąc pod uwagę, że działa poprzez wciąganie płynu do jelit w celu pobudzenia czynności jelit, należy go stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami.

Pomimo potencjalnych skutków ubocznych, sorbitol został sprawdzony i uznany za bezpieczny do spożycia przez wiele światowych organów ds. Zdrowia, w tym FDA, Komitet Ekspertów FAO / WHO ds. dodatków do Żywności (JECFA) i Unię Europejską.

Sorbitol – dawkowanie i sposób przyjmowania

Sorbitol do stosowania przeczyszczającego można znaleźć zarówno jako lewatywę doodbytniczą, jak i płynny roztwór do przyjmowania doustnego. Można go przyjmować doustnie, popijając szklanką wody lub zmieszać z napojami smakowymi, z jedzeniem lub bez.

Zalecane dawki są różne. Niektóre badania wskazują, że niepożądane skutki uboczne są bardziej prawdopodobne, jeśli spożywasz 10 gramów lub więcej dziennie. Dodatkowo, jedno badanie wykazało, że nieprawidłowe wchłanianie było bardziej prawdopodobne przy dawkach 10 gramów, nawet u zdrowych osób.

Dzieje się tak, ponieważ przyjmowanie zbyt dużej ilości sorbitolu może powodować poważne skutki uboczne ze strony układu pokarmowego i zaburzenia równowagi elektrolitowej, chociaż nie ma dowodów, że związek ten może powodować toksyczność.

Jeśli uważasz, że przyjąłeś zbyt dużo sorbitolu i masz poważne objawy, natychmiast skontaktuj się z lekarzem. Przygotuj się na podanie informacji na temat dawkowania i objawów, w tym czasu ich wystąpienia.

Ostatecznie najlepiej postępować zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu. Ewentualnie skonsultuj się z lekarzem, jeśli masz pytania dotyczące odpowiedniego dawkowania i stosowania.

Sorbitol – stosowanie i interakcje z lekami

Sorbitolu nie należy przyjmować z polistyrenosulfonianem wapnia lub sodu, które są stosowane w leczeniu dużego stężenia potasu we krwi. Może to spowodować interakcję, która prowadzi do śmierci tkanki jelitowej.

Jeśli zażywasz sorbitol w celu złagodzenia zaparć, unikaj jednoczesnego stosowania innych środków przeczyszczających, chyba że lekarz wyraźnie zalecił ci to zrobić.

Większość sorbitolu można przechowywać w temperaturze pokojowej lub około 25 °C. Nie należy go zamrażać ani przechowywać w gorącym środowisku, ponieważ może to skrócić jego trwałość.

Jednak istnieje wiele odmian produktów sorbitolowych, więc prawdopodobnie ich okres przydatności do spożycia jest różny. Przy prawidłowym przechowywaniu większość produktów wystarcza zwykle na 6–12 miesięcy, chociaż zależy to od formy i marki. Po wygaśnięciu ważności produktu należy go odpowiednio wyrzucić w ramach zdarzenia odbioru leku lub innej bezpiecznej metody utylizacji.

Sorbitol a ciąża i karmienie piersią

Chociaż badania kliniczne dotyczące skutków przyjmowania sorbitolu podczas ciąży lub karmienia piersią są ograniczone, alkohole cukrowe i poliole są ogólnie uważane za bezpieczne do stosowania z umiarem.

Jednak, podobnie jak w przypadku innych leków i suplementów, zawsze dobrze jest porozmawiać z lekarzem przed użyciem sorbitolu, jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią.

