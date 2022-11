Zmarł, bo zjadł za dużo cukierków z lukrecją. Lekarz ostrzega przed tymi słodyczami

– Spożywanie dużej ilości czarnej lukrecji może spowodować komplikacje, które „ostro zagrażają życiu” – mówi cytowany przez serwis MedicalXpress dr Christopher Newton-Cheh, kardiolog z Massachusetts General Hospital i Harvard Medical School w Boston.

Czym różni się czarna lukrecja od czerwonej lukrecji?

Nikt nie mówi, że kilka cukierków od czasu do czasu jest problemem. Ale warto wiedzieć, jakie niebezpieczeństwa wiążą się z przesadą. Podstawą problemu jest korzeń lukrecji. To rodzaj roślin strączkowych (takich jak groch lub fasola) występujący w południowej Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji. Korzeń lukrecji cieszy się popularnością od czasów starożytnych. Daje cierpką słodycz, którą kochają miłośnicy czarnej lukrecji.

Trzeba też pamiętać, że cukierek cukierkowi nierówny. Prawdziwej lukrecji nie znajdziesz w tzw. czerwonej lukrecji (popularnej w USA), a niektóre czarne cukierki także zawierają sztuczne aromaty lub olejek anyżowy, który ma podobny smak.

Dlaczego lukrecja może być niebezpieczna?

Tradycyjny smak czarnej lukrecji pochodzi od substancji chemicznej zwanej glicyryzyną, która jest 50 razy słodsza niż cukier trzcinowy. Spożywana w dużych ilościach czarna lukrecja może znacznie obniżyć poziom potasu w organizmie. Potas jest ważny dla zdrowia serca, a jeśli jego poziom gwałtownie spadnie, może prowadzić do poważnych problemów.

W 2019 roku dr Newton-Cheh pomagał leczyć mężczyznę, u którego doszło do zatrzymania akcji serca po tym, jak poziom potasu spadł poniżej połowy normy. Mężczyzna nie prowadził zdrowego trybu życia – palił i nie odżywiał się dobrze. Jednak jego rodzina powiedziała, że miał zwyczaj zjadać codziennie jedną lub dwie torebki czerwonej lukrecji. Ale trzy tygodnie wcześniej zmienił kolor cukierków na czarny. Pacjent nie przeżył. Tę śmierć, według Newtona-Cheha, można przypisać niskiemu poziomowi potasu.

To skrajny przypadek, bo lukrecja zwykle nie jest śmiertelna, a ciężkie reakcje są rzadkością. Czarna lukrecja wiązana jest jednak z innymi problemami. Badanie kobiet w Finlandii z 2009 roku powiązało wysokie spożycie cukierków w czasie ciąży ze słabszymi zdolnościami poznawczymi u ich dzieci w późniejszym okresie. A Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) ostrzega, że czarna lukrecja może kolidować z niektórymi lekami, ziołami i suplementami diety. Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne uszczegóławia, że chodzi niektóre leki moczopędne i leki na niewydolność serca.

Ile można zjeść czarnej lukrecji?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. FDA przypomina jednak, że jeśli masz 40 i więcej lat, to jedzenie 2 uncji (ok. 60 gramów) czarnej lukrecji dziennie przez co najmniej dwa tygodnie, może skończyć nieregularnym rytmem serca i wizytą na oddziale szpitalnym.

Dr Newton-Cheh podkresla, że zjedzenie kilku lukrecjowych cukierków nie powinno nikogo martwić, również, jeśli mówimy o dzieciach, które często dostają ten przysmak na Halloween. Ale jak dodał, ograniczanie słodyczy w ogóle, zawsze jest dobrym pomysłem.

