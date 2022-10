4 popularne herbaty, których lepiej nie pić zbyt dużo. Mają skutki uboczne

Nie tylko czarna herbata spożywana w nadmiarze może nam zaszkodzić. Niebezpieczne okazują się także herbaty ziołowe i herbatki owocowe; nawet uważana za jeden z najzdrowszych napojów zielona herbata ma negatywny wpływ na nasze zdrowie, gdy przesadzimy z ilością wypijanych codziennie filiżanek. Zanim sięgniesz po następną porcję zdrowej herbaty, sprawdź, na jakie skutki uboczne się narażasz.

Często pijesz różne herbaty? O tym musisz wiedzieć…

Liście herbaty mają wyjątkowe działanie prozdrowotne, jednak okazuje się, że nie powinniśmy sięgać po ulubioną czarną, czerwoną i zieloną herbatę zbyt często. Umiar powinniśmy także zachować, spożywając herbaty ziołowe w celach leczniczych i profilaktycznych. W przypadku takich napojów skuteczność działania nie zależy od ilości wypitych każdego dnia filiżanek, ale systematycznego i rozsądnego stosowania, które pozwala uniknąć poważnych skutków ubocznych.

Wbrew pozorom, herbata może nam szkodzić. Nie powinniśmy po nią sięgać zbyt często, aby nie narazić się na liczne skutki uboczne. Ważne: czarnej herbaty oraz herbat ziołowych nie należy podawać dzieciom do 3. roku życia. Wyjątkiem są w tym przypadku specjalne ziołowe herbatki dla niemowląt, jednak i po nie musimy sięgać z umiarem – granulowane herbatki ziołowe są źródłem zbędnego w diecie malucha cukru, który powoduje m.in. próchnicę zębów mlecznych.

Herbata, choć jest napojem naturalnym, może negatywnie wpływać na stan zdrowia. Dietetycy zalecają, aby nie przesadzać z jej ilością. Za bezpieczną, dzienną porcję herbaty uważa się dwie filiżanki naparu.

Skutki uboczne picia herbaty

Do częstych skutków ubocznych nadmiernego spożycia herbaty, zaliczamy m.in.:

zaburzenia wchłaniania żelaza,



ból głowy,



uczucie niepokoju,



problemy ze snem,



dolegliwości ze strony układu pokarmowego.

Jakich herbat lepiej nie przedawkować?

1. Czarna herbata

Spożywanie dużych ilości czarnej, mocnej herbaty może zakończyć się nie tylko nadmiernym pobudzeniem i problemami z zaśnięciem. Znajdujące się w czarnej herbacie duże ilości garbników utrudniają przyswajanie żelaza z diety, co może prowadzić do anemii. Co więcej, czarna herbata jest źródłem kofeiny, która wpływa na funkcjonowanie układu nerwowego oraz jest niebezpieczna dla osób z nadciśnieniem.

Czarna herbata może też powodować ból brzucha, zgagę i nudności oraz przyczyniać się do zaostrzenia objawów choroby wrzodowej. Jej nadmierne spożycie prowadzi do odwodnienia i może sprzyjać pojawieniu się problemów z nerkami.

2. Zielona herbata

Zielona herbata uważana jest za jeden z najzdrowszych rodzajów herbat. Jej prozdrowotne właściwości znane są od wielu wieków, jednak i w tym przypadku umiar jest jak najbardziej wskazany. Przedawkowanie zielonej herbaty może doprowadzić do takich samych problemów zdrowotnych, jakie powoduje nadmierne spożycie czarnej herbaty.

W tym przypadku często sugerujemy się dużą zawartością antyoksydantów, jednak nie są one lekiem na wszystkie dolegliwości. Zielona herbata jest zdrowa i może zmniejszyć ryzyko zachorowania na nowotwory, jednak tylko wówczas, gdy sięgamy po nią nie częściej niż 2 razy na dobę.

3. Zioła

Coraz chętniej wracamy do starych, naturalnych sposobów leczenia różnych dolegliwości. Pomagają nam w tym zioła, które uważane są za nieszkodliwe. Nie jest to prawdą, bo stosowane w nadmiarze, łączone z lekami lub stosowane bez konsultacji z lekarzem przez osoby przewlekle chore, mogą poważnie zaszkodzić.

Zioła odwadniają organizm, mogą przyczyniać się do zmniejszania wchłaniania substancji odżywczych oraz wchodzą w interakcje z lekami, więc powinniśmy po nie sięgać nie tylko z umiarem, ale także po wnikliwym zapoznaniu się ze wskazaniami i przeciwwskazaniami do zastosowania. Nawet z pozoru niewinna melisa, kwiat lipy czy kwiat głogu mogą nam zaszkodzić, powodując np. nagły spadek ciśnienia tętniczego krwi.

4. Herbatki owocowe

Jakie skutki uboczne mogą powodować herbatki owocowe? Wiele w tym przypadku zależy od ich składu, bo z pozoru naturalne napoje mogą okazać się źródłem cukru, barwników, konserwantów oraz innych substancji o szkodliwym działaniu. W tym przypadku warto zwrócić uwagę na dodatek korzenia lukrecji. Przedawkowanie herbatek owocowych może zakończyć się bólem brzucha, odwodnieniem, objawami alergii, a także nagłym wzrostem ciśnienia tętniczego krwi.

