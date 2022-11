Tortilla, kukurydziany człowiek i ostra papryczka. Co musisz wiedzieć o kuchni meksykańskiej?

Taktyka w kuchni meksykańskiej jest prosta: świeżo, kolorowo i pikantnie. Większość dań rodem z Meksyku wygląda pięknie na stole i doskonale nadaje się na imprezowe dania. Gdyby możliwie krótko podsumować to, co jedzą Meksykanie, można by było powiedzieć: kukurydza, strączki i papryka chili. Czy wiesz, że wykorzystuje się tu około 20 różnych gatunków fasoli? Podobnie jest z papryczką chili – to królowa meksykańskich przypraw, dodaje się ją nawet do deserów. Istnieje blisko setka odmian ostrej papryczki! A kukurydza? To dopiero jest niezwykła historia...

Człowiek powstał z... kukurydzy!

Człowiek został ulepiony z mąki kukurydzianej. To jeden z najważniejszych mitów i wierzeń Majów. Podobno z tej samej, z której dziś robi się słynne meksykańskie tortille. Czym jest tortilla? Kto jadł oryginalne tortille, ten wie, że mają charakterystyczny smak i teksturę. To okrągłe, płaskie placki, które są używane jako pieczywo i baza do wielu innych potraw kuchni meksykańskiej.

Jednak – jeśli chcesz zrobić meksykańskie tortille w domu, nie wystarczy, że pójdziesz do pierwszego spożywczaka i kupisz mąkę kukurydzianą, którą wymieszasz z wodą. Aby zrobić tortille, potrzebujesz specjalnej mąki o nazwie masa harina. Sprawdzony przepis na oryginalne tortille meksykańskie, które możesz zrobić w domu, znajdziesz np. na kulinarnym blogu Ale Meksyk!, którego autorami są Magda i Łukasz Sawa. O mące masa harina piszą tak: to „mąka kukurydziana, która powstaje w procesie zwanym nixtamal. Przygotowuje się ją mocząc kukurydzę w ciepłej wodzie z wapnem, a następnie płucze, suszy na słońcu i mieli w żarnach. Tak przygotowaną kukurydzę uciera się na masę, z której powstają m.in. tortille. Można ją dostać w specjalnych sklepach z żywnością z całego świata”.

Taco, quesadilla i nachos. Co to jest?

Kiedy masz już tortille (czy to domowe, czy kupione), zrobisz wiele innych potraw, których są one podstawą: tacos, quesadillę czy nachos.

Taco (w liczbie mnogiej tacos) to włożone w pieczoną tortillę mięso wołowe z cebulą, czosnkiem, chili i innymi przyprawami oraz pomidorami. Ktoś może powiedzieć, że jest podobne do burrito, ale choć to drugie również wywodzi się z Meksyku, to jego podstawą jest tortilla pszenna. Tacos oczywiście można podawać również z innymi dodatkami, jednak te w wersji z mięsem to meksykański klasyk. Quesadilla to tłumacząc najprościej i obrazowo: złożona na pół, podgrzana i wypełniona topiącym się serem tortilla. A nachos? Meksykańskie chipsy! Kawałki tortilli pokryte roztopionym serem i podawane z różnymi dodatkami.

Ma być zdrowo? Postaw na guacamole i ceviche

Nie ma kuchni meksykańskiej bez guacamole. To salsa przyrządzona na bazie awokado. W wersji najbardziej podstawowej dodaje sie do niego limonkę i sól. Ale guacamole może też być z dodatkiem pomidorów, cebuli, papryczki chili czy kolendry. Najprościej jeść je w towarzystwie, a jakże, meksykańskich tortilli lub nachos. Wypróbuj też nasz przepis na guacamole.

Jeśli chcesz zachwycić swoich gości, postaw na ceviche. To lekkie i zdrowie danie, którego podstawą jest ryba lub owoce morza. Ale przyrządzona nie byle jak, ale w soku z cytrusów. Choć ta potrawa najprawdopodobniej swoje korzenie ma w Peru, to uważa się ją za jeden z przysmaków, bez których nie ma kuchni meksykańskiej. Aby zrobić ceviche, potrzebujesz surowej, pokrojonej drobno ryby, posiekanej cebulki, papryczki chili i soli. To wszystko zalewasz sokiem z cytrusów, najlepiej z limonki i odstawiasz na ok. 30 minut. Sok sprawi, że ryba się zetnie. Potem do takiej lekkiej sałatki możesz dodać awokado, kukurydzę czy pomidory.

Chcesz się najeść i rozgrzać? Zrób chili con carne

To potrawa zaliczana do kuchni Tex-Mex, a więc fuzji kuchni amerykańskiej i meksykańskiej. Aby je zrobić, potrzebujesz dobrej jakości siekaną wołowinę, paprykę chili, cebulę czosnek, pomidory, kmin rzymski i pieprz. Do chili con carne możesz też dodać kukurydze lub gotowaną fasolę. Przepis na znakomite chili con carne, które zrobisz ze składników dostępnych w polskich sklepach znajdziesz na wspomnianym już blogu Ale Meksyk!

Meksykańskie akcenty, czyli postaw na chili i fasolę

Kuchnia meksykańska zachwyca intensywnymi kolorami. A w kuchni nie zawsze chodzi o to, aby robić wszystko dokładnie według przepisów, ale by szukać inspiracji na własne dania. Szykujesz tradycyjne polskie mielone? Dodaj im meksykańskiego charakteru, przyprawiając mięso drobno posiekaną, ostrą papryczką. Szukasz pomysłu na imprezowe dipy i salsy? Oprócz guacamole zrób różne warianty past z gotowanej fasoli. Wystarczy zmiksować gotowaną fasolę (w wersji błyskawicznej może to być fasola z puszki) z przyprawami i odrobiną oliwy. Takie pasty są doskonałe jako dodatek do tortilli, nachos czy poczciwych chipsów z ziemniaków i zwykłych grzanek.

