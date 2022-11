Przepis na ciasto z... gotowanych pomarańczy. Przepyszne i bezglutenowe!

Samo ciasto jest proste w wykonaniu, jednak potrzeba na nie czasu, bo samo ugotowanie pomarańczy zajmie ponad godzinę. Ale warto, bo ciasto z gotowanych pomarańczy jest intensywne w smaku, cudownie wilgotne i co ważne dla osób na dietach bezglutenowych – nie zawiera grama mąki.

Jak zrobić ciasto pomarańczowe?

Kluczem do tego przepisu są ugotowane na miękko pomarańcze. Gotując je, obracaj owoce co jakiś czas (pomarańcze wypływają, a chodzi o to, aby z każdej strony dobrze się ugotowały). Ugotowane pomarańcze trzeba zmiksować w całości, razem ze skórką. Pokrój je jednak wcześniej na mniejsze kawałki, aby usunąć pestki. Do tego ciasta najlepiej wykorzystać owoce z ekologicznych upraw.

Do ciasta możesz wykorzystać migdały ze skórką. Wystarczy je zmielić (można użyć do tego malaksera). Możesz też wykorzystać gotowe, zmielone na mąkę migdały. Jeśli chcesz, do ciasta możesz dodać łyżkę kakao.

Jak podawać ciasto z gotowanych pomarańczy?

W najbardziej minimalistycznej wersji wystarczy posypać ciasto cukrem pudrem. Ale możesz je ozdobić płatkami migdałów, świeżymi cytrusami (pomarańczami lub mandarynkami), lukrem albo polewą czekoladową.

Przepis: Ciasto z pomarańczy i migdałów Bezglutenowe ciasto z gotowanych pomarańczy. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 godz. Czas gotowania 50 min. Liczba porcji 10 Składniki 2 pomarańcze

300 g zmielonych migdałów

1 banan

3 jajka

1/2 szklanki brązowego cukru

płaska łyżeczka sody

płaska łyżeczka proszku do pieczenia

łyżeczka cynamonu

ekstrakt waniliowy Sposób przygotowania Ugotuj i zmiksuj pomarańczePomarańcze gotuj w wodzie przez ok. 1,5 godziny. Gotuj w całości, razem ze skórką. Ugotowane pomarańcze pokrój i usuń pestki. Nie ściągaj skórki. Zmiksuj na gładko razem z bananem. Do musu dodaj ekstrakt waniliowy. Przygotuj resztę składnikówCałe jajka ubij na bardzo puszystą masę, dodawaj stopniowo cukier i cały czas ubijaj. Migdały zmiel bardzo drobno, dodaj do nich sodę, proszek do pieczenia, cynamon i wszystko wymieszaj. Do jajek dodaj masę z pomarańczy i banana, delikatnie wymieszaj. Na koniec dodaj migdały z dodatkami i wymieszaj wszystko delikatnie. Upiecz ciastoWylej ciasto na wyłożoną papierem tortownicę. Piecz 50-55 minut w temperaturze 175 st. Celsjusza. Ostudź przed podaniem.

Czytaj też:

Przepis na proste bułeczki śniadaniowe. Twoja rodzina będzie zachwycona!Czytaj też:

Dyniowe bułeczki drożdżowe z cynamonem. Poprawią humor w zimne dni