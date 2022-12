4 produkty dla osób, które nie tolerują laktozy. Powinny koniecznie znaleźć się w jadłospisie

Wapń jest ważnym minerałem i kojarzony jest zwykle ze zdrowiem kości. Oprócz tego wspomaga też główne funkcje organizmu: krzepnięcie krwi, skurcze mięśni, reguluje pracę serca i funkcje nerwowe. Eksperci ds. Zdrowia zalecają spożywanie 1000 mg wapnia dziennie dla osób w wieku 19-50 lat. Dla osób starszych spożycie wapnia powinno być wyższe.

Lista produktów, które powinny znaleźć się w menu osób uczulonych na laktozę

Mleko sojowe

Mleko sojowe ma podobne wartości odżywcze do mleka krowiego. Szklanka mleka sojowego zawiera podobną ilość białka i wapnia, natomiast zdecydowanie mniej tłuszczy nasyconych, a więcej nienasyconych kwasów tłuszczowych, szczególnie omega-6. Mleko sojowe, w odróżnieniu od mleka krowiego, nie zawiera cholesterolu. Jest uboższe w witaminy, np. z grupy B, ale za to jest bogatszym źródłem pierwiastków – żelaza, fosforu, magnezu, manganu.

Nasiona chia

Nasiona chia, inaczej nasiona szałwii hiszpańskiej, to produkt bogaty w cenne kwasy tłuszczowe omega-3, magnez, wapń, żelazo i wiele innych witamin i minerałów. Nasiona są zaliczane do superfoods, czyli żywności funkcjonalnej, która wywiera pozytywne wpływ na stan zdrowia. Znajdziemy w nich: 34 proc. tłuszczu, 20 proc. białka i 25 proc. błonnika pokarmowego. Zawierają więcej kwasów tłuszczowych omega-3 niż łosoś. Ponadto są bogate w przeciwutleniacze, między innymi flawonoidy i kwercytynę, a także w magnez, żelazo, cynk, fosfor, wapń, witaminę B1 i E.

Migdały

Migdały często są mylone z orzechami, jednak naprawdę to nasiona migdałowca zwyczajnego. Migdały słodkie, można jeść od razu na surowo, są bogate w cenne minerały i witaminy. Zawierają m.in.: wapń, potas, cynk, mangan, witaminę E, żelazo i kwas foliowy. 100 g porcja migdałów to dla organizmu 50 g tłuszczu, co odpowiada codziennej wymaganej porcji tego składnika dla osoby dorosłej. 100 g to także około 580 kcal. Są wysokoenergetyczne i bardzo odżywcze. Zawierają głównie tłuszcze nienasycone.

Brokuły

Brokuły to warzywa bogate w wapń. Jedna filiżanka brokułów zawiera 87 mg wapnia. Posiadają wyjątkowe właściwości prozdrowotne. Między innymi chronią przed rakiem, wrzodami żołądka, anemią, a także korzystnie wpływają na funkcjonowanie wzroku i regulują poziom cukru we krwi, co jest szczególnie ważne dla cukrzyków. Wszystko dzięki zawartości witamin, składników mineralnych i silnego przeciwutleniacza: sulforafanu.

Czytaj też:

Ser a nietolerancja laktozy. Jakie sery można jeść przy nietolerancji laktozy?Czytaj też:

Co sprawia, że wapń się nie wchłania? Na liście zbyt dużo żelaza i kofeiny