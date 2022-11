Ser a nietolerancja laktozy. Jakie sery można jeść przy nietolerancji laktozy?

W przypadku osób, które nie tolerują laktozy, spożywanie pokarmów o wysokiej zawartości tego składnika może powodować bardzo nieprzyjemne problemy trawienne, od wzdęć i gazów po skurcze i silny ból brzucha. Na szczęście nie wszystkie sery są zabronione na diecie ubogiej w laktozę. Niektóre sery nie zawierają laktozy, a inne mają jej niewiele, dzięki czemu ich spożycie nie wywołuje nieprzyjemnych objawów żołądkowo-jelitowych.

Co to jest nietolerancja laktozy?

Nietolerancja laktozy należy do najczęściej spotykanych nietolerancji pokarmowych. Laktoza to cukier mleczny, który znajduje się w mleku krowim i jego przetworach. Osoby dorosłe mogą cierpieć na niedobór enzymu trawiennego laktazy, przez co po spożyciu produktów mlecznych pojawiają się nieprzyjemne dolegliwości.

Na co szkodzi laktoza?

Jeśli w organizmie nie funkcjonują prawidłowo enzymy trawienia laktozy, pojawiają się dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Bóle brzucha, skurcze jelit czy wyraźnie słyszalne przelewanie w jelicie cienkim to tylko niektóre z objawów nietolerancji laktozy. Niestrawiona laktoza przechodzi jednak dalej, do jelita grubego. Nie wchłania się i może doprowadzić do wystąpienia biegunki określanej jako fermentacyjna.

Czy laktoza to białko mleka krowiego?

Laktoza nie jest tym samym, co białko mleka krowiego. Laktoza to cukier, zupełnie inny składnik niż białko. Alergia na białka mleka krowiego jest więc innym rodzajem nietolerancji pokarmowej, aczkolwiek ma podobne objawy jak nietolerancja laktozy. Może powodować dolegliwości żołądkowo-jelitowe, bóle brzucha, problemy z wypróżnieniami czy biegunki.

Objawy nietolerancji laktozy

Do objawów nietolerancji laktozy zaliczają się:

wzdęcia brzucha

bóle brzucha

przelewanie w brzuchu i wyraźnie słyszalne ruchy perystaltyczne

uczucie pełności w brzuchu

biegunki i częstsze wypróżnienia

3 formy nietolerancji laktozy

Nietolerancja laktozy dzieli się na:

wrodzoną, w przebiegu której dziecko jest nie jest przystosowane nawet do trawienia mleka matki

pierwotną, która może ujawnić się w okresie dojrzewania lub u osób dorosłych

wtórną, która może pojawić się na skutek zażywania antybiotyków czy leków uszkadzających błonę śluzową jelita cienkiego

Dieta bez laktozy, czyli dieta bezlaktozowa

Dieta bez laktozy nie oznacza, że trzeba rezygnować ze spożycia nabiału i produktów mlecznych. Nie wszystkie przetwory mleczne są bogate w laktozę, niektóre z nich zresztą ułatwiają jej trawienie. Ze spożycia nabiału nie należy rezygnować, ponieważ dostarcza on duże ilości wapnia, który jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki kostnej. Włączenie do diety produktów mlecznych to także większa podaż witaminy D.

Osoby cierpiące na nietolerancję laktozy mogą często sięgać po jogurty naturalne czy kefiry, które zawierają fermentowane białka, dlatego łatwiej ulegają strawieniu przez układ pokarmowy. Mogą też wybierać mleko bezlaktozowe, mleko roślinne (np. sojowe, migdałowe, owsiane) czy mleko odtłuszczone. W aptekach znajdziemy także tabletki zawierające laktazę, które mogą pomóc w prawidłowej pracy enzymu trawiennego ułatwiającego trawienie laktozy.

Jakie produkty mleczne można jeść przy nietolerancji laktozy?

Osoby cierpiące na nietolerancję laktozy nie muszą rezygnować z jedzenia produktów mlecznych. Mleko fermentowane pomaga trawić laktozę, dlatego po zjedzeniu jogurtów naturalnych, kefirów, maślanek czy niektórych serów mogą nie wystąpić nieprzyjemne dolegliwości. Rozkład laktozy jest szybszy, a trawienie mleka podanego w takiej formie często odbywa się bez przeszkód.

Co można zatem jeść? Bezpieczne są sery pleśniowe, sery twarde dojrzewające, sery żółte, jogurty, kefiry, maślanki. Osoby cierpiące na problemy z trawieniem laktozy nie muszą rezygnować również ze spożycia serów twarogowych. Bezpieczne są także słodkie produkty mleczne np. serek homogenizowany.

Czy osoby nietolerujące laktozę mogą jeść ser?

Osoby z nietolerancją laktozy cierpią najczęściej wtedy, gdy piją surowe mleko krowie. Po spożyciu poddanych obróbce produktów mlecznych objawy nietolerancji laktozy nie muszą wystąpić. Dotyczy to nie tylko fermentowanych produktów mlecznych, ale też serów. Sery długo dojrzewające, sery pleśniowe czy twarogowe są w pełni bezpieczne. Najwięcej laktozy spośród wszystkich serów ma ser twarogowy tłusty.

Co więcej, w serach kremowych zawartość laktozy jest niższa niż w serach twarogowych. W serach topionych zwartość laktozy jest wyższa niż w serach długo dojrzewających typu Gouda, ale również niska.

Ser smaczny i bezpieczny – czyli jaki?

Generalnie należy pamiętać o tym: im świeższy ser, tym więcej zawiera laktozy. Dlatego osoby o szczególnie wrażliwych żołądkach powinny za wszelką cenę unikać bardziej kremowych odmian, takich jak ricotta lub twarożek. Cukier jest głównym składnikiem laktozy, który utrudnia trawienie, co oznacza, że dojrzałe, twarde sery – które mają niższą zawartość cukru – są bardziej przyjazne dla żołądka.

Według Steve'a Carpera, eksperta w dziedzinie nietolerancji laktozy, istnieje dziewięć serów, które zawierają mniej niż pięć gramów cukru na porcję, a ogólna zawartość laktozy wynosi około 2-3 procent. Dla porównania, pełnotłuste mleko zawiera około 4,8 procent laktozy, co czyni go jednym z najgorszych ciemiężycieli wrażliwych brzuszków.

Oto dziewięć najpopularniejszych serów z najniższymi poziomami laktozy.

ser Muenster: 0-1,1% laktozy

ser Camembert: 0-1,8% laktozy

ser Brie: 0-2% laktozy

cheddar (odmiany łagodne i ostre): 0-2,1% laktozy

ser Provolone: 0-2,1% laktozy

gouda: 0-2,2% laktozy

blue cheese: 0-2,5% laktozy

parmezan: 0-3,2% laktozy

szwajcarski: 0-3,4% laktozy

Oczywiście, niektóre osoby z nietolerancją laktozy po prostu nie są w stanie tolerować jakichkolwiek produktów mlecznych bez dyskomfortu. Zawsze najlepiej jest zachować ostrożność, więc jeśli to odzwierciedla twój problem, całkowicie unikaj sera i zamiast tego wybierz jedną z odmian produktów bezmlecznych.

Grana Padano i Parmigiano Reggiano – popularnie „parmezan”

Ser Grana Padano jest bezpieczny dla osób z nietolerancją laktozy. Nie zawiera cukrów prostych, dlatego został umieszczony na liście serów bez laktozy. Warto włączyć go do diety ze względu na jego bogactwo składników odżywczych, m.in. wapnia, fosforu czy witamin z grupy B. Ser ten jest bogatym źródłem białka.

Gorgonzola

Ser gorgonzola jest kolejnym rodzajem sera niezawierającym laktozy. Może znaleźć się w diecie osób na diecie bezglutenowej, ponieważ jest też wolny od glutenu. Ser gorgonzola poddawany jest potrójnej fermentacji, ale nie traci przy tym składników odżywczych. Zawiera dużo witamin z grupy B.

Pecorino

Ser pecorino produkowany jest z mleka owczego. Zawiera dużo mniej laktozy niż sery produkowane z mleka krowiego, dlatego mogą po nie sięgać osoby, u których po spożyciu laktozy pojawiają się nieprzyjemne dolegliwości.

