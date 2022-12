Masz ochotę na placki ziemniaczane, a nie chce ci się trzeć kartofli? Wypróbuj ten przepis

Przygotowanie placków z pieca nie zajmuje dużo czasu. Do zrobienia tej potrawy należy użyć gotowanych ziemniaków. Są chrupiące w smaku i bardzo delikatne. Ważny jest rodzaj ziemniaków, jaki wybierzesz do przyrządzenia tego dania.

Do przyrządzenia placków najlepiej wybierać ziemniaki, które zawierają dużo skrobi. Będą mieć jasny, sypki miąższ. Należą do nich odmiany: odmiany Bryza, Gracja, Ibis czy Tajfun. Sprawdzą się również uniwersalne: Irga, Irys, Flaming, Orlik, Sante. Unikajmy natomiast ziemniaków sałatkowych. Zawierają mniejszą ilość skrobi i są wodniste. Jeśli jednak zdecydujesz się przyrządzić z innego gatunku ziemniaków, to należy pamiętać, żeby dokładnie odcedzić z nich wodę i odparować je jeszcze przez chwilę. Sprawi to, że placki będą bardziej puszyste i chrupiące.

Placki ziemniaczane to polskie danie

Uważa się, że placki ziemniaczane to polski wynalazek, ale istnieje również w innych kuchniach europejskich. Uwielbiają je Białorusini, Ukraińcy czy Rosjanie, Austriacy, Niemcy czy Węgrzy. Ci ostatni twierdzą, że smakują najlepiej w towarzystwie sosu paprykowego. Szwajcarzy przepadają natomiast za plackami ziemniaczanymi bez jajek i mąki, a za to z boczkiem i cebulką. Z kolei Anglicy nazywają je tattie fish, bo według nich wysmażone placki, wyglądają jak smażona ryba. Latkes, to natomiast tradycyjne danie kuchni żydowskiej, podawane w czasie święta Hanuki.

Wypróbuj przepis na placki ziemniaczane z pieca

Przepis: Placki ziemniaczane z pieca placki z pieca Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 6 Składniki 1 kilogram ziemniaków,

szklanka mąki pszennej,

10 g drożdży,

2 łyżki gęstej śmietany 18proc.,

2 jajka,

szczypta soli,

szczypta pieprzu. Sposób przygotowania Ugotuj ziemniakiZiemniaki obierz i ugotuj w osolonej wodzie przez 20 minut. Po tym czasie odcedź je i ugnieć z pomocą tłuczka. Dodaj śmietanę i przyprawyDodaj śmietanę, jajka, drożdże, mąkę i przyprawy.rnPoczekaj, aż masa delikatnie przestygnie. Zagnieć masęZagnieć masę i połóż na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Włóż placki do piekarnikaZ wierzchu każdy placek można posmarować oliwą z oliwek lub olejem.rnPlacki ziemniaczane powinny piec się na złoty kolor w temperaturze 200 stopni Celsjusza przez 30 minut;rnMożna podawać je z ulubionymi dodatkami, takimi jak śmietana, okrasa czy cukier.

