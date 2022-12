Jak pozbyć się zapachu smażonej ryby? Wykorzystaj trik z jabłkiem i pastą do zębów

Nie ma co ukrywać – zapach po smażeniu ryby bywa uciążliwy i potrafi utrzymywać się długo: w powietrzu, ale też przesiąkają nimi kuchenne naczynia oraz ubrania. Jeśli mieszkasz w bloku, zwykle o tym, że ktoś ma smażoną rybę na obiad, wiedzą wszyscy sąsiedzi. Jak zniwelować tę uciążliwość?

Połówka jabłka na intensywny zapach smażonej ryby

Ważne jest samo przygotowanie ryby do smażenia. Wybieraj zawsze świeżą rybę, a nim ją położysz na rozgrzaną patelnię, dokładnie ją oczyść, opłucz i zamocz w zimnym mleku na ok. 30 minut. Mleko jest znakomitym pochłaniaczem zapachów i pozwoli ograniczyć intensywną woń ryby. Przed smażeniem osusz rybę papierowym ręcznikiem.

Co jeszcze możesz zrobić? Wypróbuj trik z jabłkiem. Jednym ze sposobów na zneutralizowanie intensywnego zapachu podczas smażenia, jest położenie na patelni połówek jabłka. Owoc pochłonie część zapachu, a jednocześnie podkręci smak smażonych ryb. Jako pochłaniacz zapachu zadziała także położona na patelni połówka surowego ziemniaka – tę warto wykorzystać przy smażeniu intensywnie pachnących ryb, na przykład karpia. Podczas smażenia obowiązkowo włącz wentylator w okapie kuchennym, a jeśli to możliwe otwórz dodatkowo okno i pozostaw je otwarte jeszcze chwilę po zakończeniu przyrządzania potrawy.

Wykorzystaj też naturalne świece zapachowe czy olejki eteryczne. Zadbaj jednak, aby nie kłóciły się z zapachem przygotowywanego jedzenia. W tym przypadku sprawdzą się aromaty korzenne i cytrusowe.

Jak pozbyć się zapachu ryby z naczyń?

Sposobów na skuteczne umycie naczyń i patelni po przyrządzaniu ryby jest kilka. Przede wszystkim nie zostawiaj brudnych naczyń, tylko od razu zalej je wodą. Dobrym sposobem jest gotowanie w nich kawałków cytrusów (cytryny, limonki, pomarańczy lub grejpfruta) lub jabłek. Pomogą usunąć zapach z naczyń i odświeżą powietrz w domu. Do wody możesz także dorzucić przyprawy korzenne: np. goździki, cynamon i anyż.

Jak pozbyć się zapachu ryby z rąk?

Najprostszy patent to wykorzystanie do mycia rąk... pasty do zębów (pasta do zębów sprawdzi się także przy innych potrawach, które zostawiają intensywny zapach na dłoniach). Możesz też wykorzystać do tego sok z cytryny (wystarczy przetrzeć ręce chociażby połówką wyciśniętej cytryny).

Aby zneutralizować zapach, którym przesiąknęły tkaniny – jeśli nie możesz zrobić prania – wykorzystaj olejki eteryczne (spryskaj olejkiem wymieszanym z wodą np. kuchenne firanki).

