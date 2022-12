Chcesz wyglądać o 10 lat młodziej? Jedz te produkty!

Jedne osoby wyglądają młodziej, niż wskazuje na to ich wiek, inne starzej. Okazuje się, że wpływ ma w dużej mierze na to nasza dieta. Dietetycy podpowiadają, jakie produkty włączyć do codziennego jadłospisu, żeby wyglądać promiennie i młodo. Skorzystaj z opracowanej listy produktów.

Sekretem młodego wyglądu jest dobrze nawilżona gładka skóra. Dietetycy opracowali listę produktów, które korzystnie wpływają na wygląd i samopoczucie. Jeśli więc chcesz wyglądać młodo, w twoim jadłospisie nie może zabraknąć roślinnego białka, przeciwutleniaczy i kwasów omega-3. Białko roślinne Białko roślinne występuje w roślinach strączkowych, warzywach, zbożach i orzechach. Odgrywa w organizmie ważną rolę. Odpowiada za funkcje budulcowe, bierze udział w odbudowie zniszczonych komórek czy tkanek oraz w reakcjach odpornościowych poprzez tworzenie przeciwciał. Białko roślinne można znaleźć w: nasionach strączkowych takich jak: ciecierzyca, soczewica, soja, fasola, groch, bób,

zbożach, takich jak: pszenica, żyto, owies, gryka, jęczmień, kukurydza, ryż, pszenżyto oraz produktach zbożowych, np. kaszach, takich jak: kasza gryczana, jaglana, jęczmienna, kukurydziana, pęczak, kuskus,

warzywach takich jak: szpinak, jarmuż, ziemniaki, brokuł, brukselka, szparagi, karczochy,

orzechach. Przeciwutleniacze Przeciwutleniacze pomagają organizmowi dłużej zachować młodość, zapobiegając stanom zapalnym, które uszkadzają skórę i powodują, że wygląda na ziemistą – wskazują eksperci. Produktem bogatym w przeciwutleniacze są pistacje. Znajdziesz je też w pomidorach i przetworach z pomidorów. Likopen zawarty w pomidorach to przeciwutleniacz, który pomaga chronić skórę przed uszkodzeniami spowodowanymi promieniowaniem UV, powodującym starzenie skóry. Dobrym źródłem przeciwutleniaczy jest też oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia. Zawiera tokoferole, beta-karoten i związki fenolowe, które pomagają zmniejszyć uszkodzenia oksydacyjne i stany zapalne wywołane przez wolne rodniki – wskazują dietetycy. Kwasy omega-3, tłuszcze jednonasycone Kwasy omega-3 znajdziesz w tłustych rybach. Dlatego przynajmniej raz w tygodniu porcja śledzi czy łososia powinna znaleźć się na twoim talerzu. Ryby zawierają również dużo białka, które odgrywa ważną rolę w procesie produkcji kolagenu i elastyny. Kolagen i elastyna zapewniają jędrność i elastyczność naszej skórze. W twojej diecie nie może zabraknąć też awokado, które jest bogate w jednonasycone tłuszcze i błonnik, które wpływają na promienny wygląd twojej skóry. Czytaj też:

