Co zrobić z buraków z zakwasu? Podpowiadamy, jak wykorzystać kiszone buraki

Jeśli zrobiłeś domowy zakwas z buraków, to po ugotowaniu wigilijnego barszczu zostaną kiszone buraki. Koniecznie je wykorzystaj w kuchni. Można z nich zrobić zupy, sok czy pyszne sałatki.

Sok z kiszonych buraków

Jeśli masz wyciskarkę, jest to najprostszy sposób na to, aby wykorzystać kiszone buraki – można z nich zrobić sok. Wystarczy je przepuścić przez wyciskarkę. Taki sok można kilka dni przechowywać w lodówce. To pełen witamin i innych cennych składników shot na poprawę odporności, zdrowe jelita i dobre samopoczucie.

Sałatki i zupy z kiszonych buraków

Kiszone buraki można zetrzeć, doprawić oliwą, zieloną pietruszką, prażonymi orzechami i podać jako surówkę do obiadu. Ale mogą też być dodatkiem do różnych sałatek. Jakich? Pomyśl, do jakich sałatek dodałbyś kiszone ogórki i zamiast ogórków, dodaj kiszone buraki. To np. różnego rodzaju sałatki ziemniaczane, ale kiszone buraki można też dodać do tradycyjnej ukraińskiej sałatki vinegret (można wówczas dodać do sałatki wymieszane buraki kiszone z pieczonymi lub gotowanymi). Kiszone buraki będą dobrze smakowały w towarzystwie świeżego szpinaku, jabłek, orzechów czy rukoli.

Z kiszonych buraków można też zrobić zupę. Bardzo dobrze nadają się np. do kremowej zupy z buraków – jeśli nie chcesz, aby była zbyt kwaśna, zmieszaj buraki pieczone z kiszonymi w dowolnych proporcjach. Tarte kiszone buraki można również dodać do barszczu. Ich dodatek zawsze dodatkowo zakwasi zupę i sprawi, że zachowa piękny kolor (bez konieczności dodawania do niej octu).

Dlaczego warto jeść kiszone buraki?

Kiszone buraki są nieocenionym źródłem witaminy C. Wspierają odporność, pomagają obniżyć ciśnienie krwi i uregulować poziom cholesterolu we krwi. Dodatkowo sprzyjają urodzie, pomagają na zaparcia i mają zbawienny wpływ na mikroflorę jelitową.

