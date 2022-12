Podajesz karpia na Wigilię? Nie popełnij tego błędu

Przed świętami wybór karpia jest olbrzymi. Staraj się kupić świeżą wysokiej jakości rybę. Świadczy o tym jego wygląd. Skrzela ryby muszą być czerwone, a oczy błyszczące i wypukłe. Dobrą rybę wyróżnia także gładka i błyszcząca skóra o napiętej, sprężystej i zwartej strukturze. Nie należy natomiast kupować lekko żółtawego karpia, bo to świadczy, że ryba jest już przesuszona. Warto też sprawdzić, czy łuski ryby ściśle przylegają do skóry. Jeśli przejdzie ten test, można już kupić rybę.

Jak przechowywać karpia, żeby nie stracił świeżości?

Jeśli kupimy schłodzonego karpia, ważne jest, żeby nie zmienił temperatury. Warto zapakować go do torby termicznej, bo dłużej utrzymuje chłód. Po przyjściu do domu rybę należy włożyć do lodówki.

Jak długo można przechowywać świeżego karpia w lodówce?

Surowej ryby nie powinno się trzymać w chłodziarce nie dłużej niż 2 dni, jeśli chcemy, żeby zachowała świeżość. Jeśli zamierzamy przyrządzić ją po kilku dniach, najlepiej zamarynować ją.

Jak zamarynować karpia?

Przepis na marynatę do karpia nie jest trudny. Należy:

umyć karpia,

cebulę obrać i pokroić w talarki,

dzwonka z karpia skropić sokiem z cytryny posolić i popieprzyć,

do garnka włożyć warstwę cebuli posolić, popieprzyć

ułożyć na niej warstwę karpia i znów cebulę posolić, popieprzyć,

układać warstwy aż do wyczerpania składników, ostatnią warstwą powinna być cebula,

przykryć garnek i odstawić do lodówki na parę godzin, najlepiej na całą noc.

Przed smażeniem należy usunąć cebulę i opłukać rybę pod bieżącą wodą. Każde dzwonko lekko skropić sokiem z cytryny, posolić i popieprzyć. Obtoczyć w bułce tartej. Na patelni rozpuścić masło i smażyć karpia na małym ogniu, na złoty kolor. Smakuje doskonale!

Czytaj też:

Ostrzegano przed rekordowo drogim karpiem. Ile w tym prawdy?Czytaj też:

Lekka sałatka na wigilię: 5 przepisów na pyszne dania