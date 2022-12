Nie jedz tego przed snem! Od tego masz problemy z zasypianiem i tyjesz

Sen regeneruje organizm, ma wpływ na to, jak funkcjonujemy w ciągu dnia. Osoby, które zbyt krótko śpią (mniej niż 7 godzin), są rozdrażnione, mają problemy z koncentracją, brak im energii. Zdarza się, że bezsenność leży u podłoża depresji i zaburzeń psychicznych. Stwierdzono, że prowadzi też do otyłości. Eksperci z Amerykańskiej Akademii Medycyny Snu wskazują, że aż 35 proc. mieszkańców Stanów Zjednoczonych cierpi na bezsenność.

Co powoduje problemy z zaśnięciem?

Okazuje się, że na nasz sen i usypianie ma wpływ to, co jemy i o której godzinie jemy. Objadanie się wieczorem podwyższa poziom glukozy w organizmie, co może prowadzić do kłopotów z zaśnięciem – tłumaczą eksperci.

„Kiedy jemy, następuje naturalny wzrost temperatury ciała, który wskazuje na to, że organizm próbuje strawić pokarm. Tym samym przywspółczulny układ nerwowy nie jest w stanie wprawić go w relaksację. Poza tym sięgając po słodkie przekąski przed snem, podnosi się poziom glukozy we krwi, co prowadzi do przyspieszenia tętna, uczucia, niepokoju i podniesienia ciśnienia” – wskazuje biolog dr. Benjamina Bickmana, cytowany w portalu healthy.com

Jakie produkty najczęściej przyczyniają się do problemów z zasypianiem?

To czy z łatwością uśniemy i czy nie będziemy budzić się w ciągu nocy, zależy od tego, co jemy przed snem. Eksperci zalecają, żeby by ostatni posiłek jeść co najmniej 3-4 godziny przed położeniem się do łóżka. Jedząc wieczorny posiłek, powinniśmy stosować się do trzech zasad:

unikać prostych węglowodanów (ciast, słodyczy, słonych przekąsek, białego pieczywa, wysokoprzetworzonych produktów),

wybierać produkty bogate w proteiny (mięso, rośliny strączkowe, mleko i nabiał, jajach i ryby),

nie unikać tłuszczu.

Jak tłumaczy dr Bickman, zarówno białko, jak i tłuszcze nie podnoszą poziomu glukozy w takim stopniu, jak ma to miejsce przy spożywaniu węglowodanów prostych. Można je z powodzeniem spożywać na kolacje, nie utrudnią nam zasypiania.

Czytaj też:

Jak dbać o kondycję emocjonalną i zapobiegać kryzysom psychicznym?Czytaj też:

Znamy główną przyczynę bezsenności. Chodzi o nadmiar światła