Odgrzej świąteczne paszteciki na sylwestra. Wiemy jak sprawić, żeby były chrupiące

Żeby paszteciki nie stały się gumiaste i ciągnące trzeba umiejętnie je rozmrozić. Błędem jest ich powolne rozmrażanie, bo wtedy wilgoć wnika do ciasta – przestrzega ekspertka. Najlepiej od razu po wyciągnięciu z zamrażalnika przełożyć je na blachę do pieczenia i wstawić do piekarnika nagrzanego do 190 stopni C. Należy piec je przez 20 minut. Jeśli paszteciki zlepiły się ze sobą podczas mrożenia, to w czasie pieczenia się rozdzielą.

Mrożony farsz do pasztecików

Niektórzy mają jeszcze ze świąt zamrożony farsz do pasztecików. Po rozmrożeniu można go wykorzystać do nadziania ciasta czy naleśników. Pasztecików przygotowanych z zamrożonego farszu nie powinno się kolejny raz wkładać do zamrażarki, bo może to grozić zatruciem pokarmowym. Najlepiej zjeść je zaraz po przygotowaniu.

Mrożone ciasto drożdżowe na paszteciki

Również surowe ciasto drożdżowe nadaje się do mrożenia. Kulkę ciasta można wykorzystać do zrobienia pasztecików. Do ciasta warto dodać niewielką ilość masła, będzie łatwiej je rozwałkować. Paszteciki z tym dodatkiem będą smaczniejsze i bardziej chrupiące.

Wypróbuj przepis na drożdżowe paszteciki

Przepis: Drożdżowe kapuśniaczki Paszteciki drożdżowe z nadzieniem z kapusty kiszonej i grzybów. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 12 Składniki Ciasto:

500 g mąki

2 jajka

50 g drożdży

1 szklanka ciepłego mleka

¾ kostki rozpuszczonej margaryny lub masła

sól, cukier, pieprz, gałka muszkatołowa

Nadzienie:

kapusta kiszona (ok. 500 g)

kilka suszonych grzybów

łyżka oleju

cebula

jajko

sól, pieprz Sposób przygotowania Zrób ciasto drożdżoweZ drożdży, części mleka i cukru (ok. pół łyżeczki) zrób zaczyn. Kiedy zacznie pracować, dodaj mąkę, jajka, resztę mleka i przyprawy. Wyrabiaj ciasto, stopniowo dodając rozpuszczoną margarynę lub masło. Wyrabiaj ciasto ok. 10-15 min. Odstaw do wyrośnięcia. Zrób nadzienieKapustę ugotuj z grzybami, odcedź i drobno posiekaj. Cebulę podsmaż na oleju, dodać kapustę, jajko, dopraw wszystko solą i pieprzem. Zrób pasztecikiCiasto rozwałkuj i krój na prostokąty. Na każdy kładź nadzienie i zawijaj. Odstaw paszteciki ułożone na blasze na kilkanaście minut, aby jeszcze trochę wyrosły. Piecz ok. 20-30 minut (na złoto).

