Czystek to roślina znana ze swoich właściwości prozdrowotnych. Napar z czystka wspomaga funkcjonowanie układu immunologicznego, wspiera naturalną odporność, a także działa antyoksydacyjnie, niwelując objawy stresu i wspomagając oczyszczanie organizmu. Napar ten ma też przyjemny smak i jest bezpieczny dla dzieci, dlatego mogą go pić całe rodziny. Jednak czy czystek można przedawkować?

Jakie właściwości ma czystek?

Napar z czystka działa:

antyoksydacyjnie

oczyszczająco

przeciwzapalnie

hamuje stres oksydacyjny

zwalcza wolne rodniki

uważa się go za profilaktykę chorób cywilizacyjnych

Jak często można pić czystek?

Czystek uważany jest za roślinę bezpieczną, którą można pić codziennie. Napar z czystka można przyrządzać w dużym dzbanku i popijać małymi łykami przez cały dzień. Aby poprawić jego walory smakowe poleca się dodanie miodu lub soku z malin, można wkroić do niego także cytrynę czy imbir.

Czy można przedawkować napar z czystka?

Naparu z czystka nie można przedawkować, jednak niektórzy specjaliści zalecają, by robić przerwy w kuracjach czystkiem. Tak jak w wypadku innych ziół, tak i przy czystku warto zrobić przerwę równą długości przyjmowania zioła. Jeśli piliśmy je przez miesiąc, to potem warto zrobić miesiąc przerwy, by organizm mógł zareagować na odstawienie naparu.

Czy można być uczulonym na czystek?

Choć działania niepożądane czystka występują rzadko, zdarzają się przypadki uczulenia na czystek. Są to jednak sytuacje jednostkowe. Na ogół czystek nie wywołuje żadnych szkodliwych reakcji, a jego picie polecane jest kobietom w ciąży i dzieciom. Co więcej, po czystek można sięgać niezależnie od tego, czy cierpimy na choroby przewlekłe lub przyjmujemy na stałe leki. Zioło to nie wchodzi w interakcje z lekami.

Z czym nie łączyć czystka?

Czystek można bezpiecznie łączyć z innymi naparami ziołowymi. Jeśli ktoś chętnie sięga po napar z melisy czy rumianku, nie ma żadnych powodów, by musiał zrezygnować ze swoich ulubionych ziół przez to, że pije czystek.

