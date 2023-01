Ten sok zwalczy zaparcia i stan zapalny żołądka. Dodawaj go do herbaty

Sok z aronii to bogaty w witaminy, minerały i polifenole sok, który warto pić nie tylko wtedy, gdy chcemy wzmocnić swoją odporność. Może okazać się pomocny w walce ze stanami zapalnymi żołądka i układu pokarmowego, a także przy regulowaniu wypróżnień i usuwaniu zaparć.

Dlaczego sok z aronii wspiera pracę układu pokarmowego?

Sok z aronii jest bogaty w błonnik, dzięki czemu zwiększa uczucie sytości oraz reguluje pracę jelit. Zawarte w nim polifenole mają zdolność zwalczania wolnych rodników, działają antywirusowo, antygrzybiczo, wzmacniają pracę wątroby i sprzyjają usuwaniu z organizmu toksyn. Z tego względu zaleca się sięganie po aronię osobom, które zmagają się ze stanami zapalnymi układu pokarmowego, chorują na zapalenie żołądka lub dwunastnicy czy chorobę wrzodową.

Sok z aronii na zaparcia

Sok z aronii sprzyja utrzymaniu prawidłowej przemiany materii, dlatego poleca się go osobom, które cierpią na zaparcia lub na zespół jelita drażliwego. W aronii znajdują się związki, które wzmacniają produkcję soków żołądkowych. Oprócz tego mogą sprzyjać regeneracji uszkodzeń błony śluzowej żołądka i łagodzić objawy choroby wrzodowej żołądka czy refluksu.

Jak pić sok z aronii?

Sok z aronii można dodawać do herbaty lub do napojów na bazie wody. Jeśli chcemy, by zachował swoje właściwości prozdrowotne, powinniśmy dodawać go do napojów, które już trochę ostygły i nie są bardzo gorące. Sok z aronii można przyjmować bezpiecznie w porcji do 90-100 ml dziennie. Najlepiej pić go przed posiłkiem, by obniżyć poziom cukru.

Działania niepożądane soku z aronii

Soku z aronii nie powinno pić się w większej ilości niż 100 ml dziennie, ponieważ może wywołać efekt przeczyszczający. W mniejszych ilościach jest on jednak zupełnie bezpieczny, mogą go pić członkowie całej rodziny. Nie zaleca się jednak, by podawać go dzieciom poniżej 6. miesiąca życia. Dla rocznych i starszych dzieci sok z aronii może być smacznym dodatkiem do herbaty, który wzmocni pracę ich układu immunologicznego, a także dostarczy dużej ilości witaminy C.

