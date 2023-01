Co jeść, by zmniejszyć niepokój? Te produkty powinny znaleźć się w diecie kobiet

Wahania gospodarki hormonalnej towarzyszą kobietom przez całe życie. Jest to naturalny aspekt cyklu menstruacyjnego i zmian, które zachodzą w nim w ciągu każdego miesiąca. Dodatkowe wydarzenia takie jak dojrzewanie, ciąża, połóg czy menopauza potęgują wahania hormonalne, wpływając na funkcjonowanie całego kobiecego organizmu.

Jak hormony wpływają na organizm kobiety?

Gospodarka hormonalna to nie tylko menstruacja, ale również kondycja psychiczna, wahania nastrojów, płaczliwość czy nadmierna emocjonalność. To również prawidłowe funkcjonowanie przemian metabolicznych i układu trawiennego, a także wygląd skóry, włosów czy paznokci. Hormony regulują także pracę układu kostno-stawowego, dlatego w okresie menopauzy, gdy następnie nadmierna utrata estrogenów, może ona obniżać gęstość kości i doprowadzić do większej utraty masy kostnej.

Dieta reguluje gospodarkę hormonalną

Wahania hormonalne, jeśli nie są zbyt duże i nie wynikają z niewłaściwej pracy tarczycy, zespołu policystycznych jajników czy innych schorzeń, można próbować regulować dietą. W jadłospisie kobiet powinno znaleźć się przede wszystkim 5 grup produktów, które mogą korzystnie wpływać na funkcjonowanie gospodarki hormonalnej, a dzięki temu usprawniać funkcjonowanie układu nerwowego i zmniejszać niepokój. Jakich?

1. Owoce morza

Ryby oraz owoce morza są bogatym źródłem kwasów Omega-3, a także witaminy D. Nie tylko korzystnie wpływają na funkcjonowanie serca czy układu odpornościowego, ale też działają przeciwzapalnie, a także wspierają zachowanie właściwej kondycji psychicznej.

2. Siemię lniane

Siemię lniane to kolejny produkt bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe. Bardzo odżywczy, polecany zwłaszcza kobietom w okresie menopauzy, a także tym, które zmagają się z nieregularnym cyklem menstruacyjnym, a także obniżeniem nastroju. Siemię lniane korzystnie oddziałuje także na funkcjonowanie układu pokarmowego, może zwalczyć zaparcia i wzdęcia.

3. Zielone warzywa liściaste

Jarmuż, szpinak, rukola, sałaty – wszystkie zielone warzywa liściaste są bogate w witaminy i minerały, a dodatkowo w wapń, który korzystnie wpływa na układ kostny i pomaga zapobiec nadmiernej utracie masy kostnej. Zielone warzywa to także źródło przeciwutleniaczy i witaminy C, które korzystnie oddziałują na cerę i zwalczają wolne rodniki.

4. Tofu

Tofu to produkt sojowy, a soja wykazuje właściwości podobne do działania żeńskich estrogenów. W czasie menopauzy warto wzbogacić dietę o tofu, by spowolnić spadek hormonów i poprawić sobie samopoczucie. Oprócz tego tofu jest dobrym źródłem białka czy witamin z grupy B, dzięki czemu zapewnia uczucie sytości oraz wspomaga funkcjonowanie mózgu i układu nerwowego.

5. Szparagi

Szparagi zawierają dużą ilość kwasu foliowego, którego prawidłowy poziom jest niezbędny dla przyszłych mam i kobiet spodziewających się dziecka. Kwas foliowy zapobiega rozwojowi wady cewy nerwowej u płodu. Oprócz tego pomaga zapobiec anemii, a także reguluje pracę układu trawiennego, zmniejszając wzdęcia i wspomagając utrzymanie właściwego rytmu wypróżnień.

Czytaj też:

Jedzenie dla twojej skóry – 12 produktów, które warto wrzucić do koszyka w supermarkecieCzytaj też:

Jest dieta, która redukuje stres. Poznaj zasady