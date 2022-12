Jest dieta, która redukuje stres. Poznaj zasady

W badaniu wzięło udział 45 zdrowych osób w wieku 18-59 lat o różnych nawykach żywieniowych. Uczestnicy badania otrzymali zalecenia żywieniowe i zostali poproszeni o jak najdokładniejsze ich przestrzeganie. Przeszli też szkolenie dotyczące ogólnych zasad zdrowego odżywiania. Przez 4 tygodnie stosowania diety badano u nich ogólny stan zdrowia, opierając się na wynikach morfologii krwi oraz analizie moczu i kału. Równolegle monitorowano poziom stresu.

Założenia diety psychobiotycznej

6-8 dziennych porcji owoców i warzyw bogatych w błonnik prebiotyczny (np. jabłka, banany, pory, cebula),

5-8 dziennych porcji pełnych ziaren (np. owies, pełnoziarnista, komosa ryżowa),

2-3 dzienne porcje sfermentowanej żywności (np. kapusta kiszona, kefir, kombucha),

3-4 tygodniowo porcje roślin strączkowych (np. ciecierzyca, soczewica, groch).

Dieta psychobiotyczna redukuje stres

Badanie wykazało, że uczestnicy eksperymentu stosujący dietę psychobiotyczną doświadczyli redukcji odczuwanego stresu. Nie udało się natomiast stwierdzić istotnej różnicy w reakcji na stres między grupą kontrolną a badaną. Zmniejszyła się u nich chęć na słodycze, słodkie napoje i spożywanie przetworzonej żywności. Zmiany w składzie mikrobiologicznym jelit były niewielkie w przebadanej grupie osób. Zaobserwowano natomiast znaczące zmiany w 40 specyficznych lipidach kałowych (dzięki zmniejszeniu całkowitej zawartości tłuszczu w diecie i zwiększeniu tłuszczów jednonienasyconych) oraz metabolitach tryptofanu w moczu. Tryptofan to aminokwas, który coraz częściej stosowany jest w postaci suplementu. Wpływa na poprawę naszego samopoczucia, łagodzi też objawy stresu. Odpowiada za prawidłowy przebieg wielu funkcji naszego ciała, dlatego ważne jest dostarczanie go do organizmu w odpowiedniej ilości.

Produkty spożywcze zawierające tryptofan

Tryptofan występuje także w naturalnych produktach spożywczych, na przykład:

w mięsie,

rybach (np. dorszu),

nabiale,

nasionach roślin strączkowych,

parmezanie,

suszonych białkach jaj,

szpinaku,

bananach,

spirulinie,

pestkach dyni,

orzechach,

soi.

