Pączki z białą obwódką. Jak uzyskać idealną?

Biała obwódka na pączku zależy od tego, czy ciasto jest dobrze wyrobione i napowietrzone. Dlatego należy pamiętać o tym, żeby odstawić je na ok. godzinę do wyrośnięcia. Najlepiej włożyć je do naczynia wysmarowanego odrobiną oleju, żeby nie przykleiło się do dna. Można też przykryć ciasto czystą ściereczką, żeby nie wyschło.

Idealna biała obwódka zależy od sposobu smażenia

Pączki trzeba smażyć na rozgrzanym tłuszczu, w temperaturze ok.180 stopni C. Żeby sprawdzić, czy tłuszcz jest odpowiednio rozgrzany, należy wrzucić kawałek ciasta i zobaczyć, czy zarumieniony wypływa szybko na powierzchnię. Biała obwódka pojawia się tylko wtedy gdy pączki wrzucamy na rozgrzany tłuszcz i gdy są zanurzone w nim mniej niż do połowy.

„Pamiętaj też o tym, że pączki należy wrzucić na olej od strony, która znajdowała się na górze podczas wyrastania ciasta” – wskazuje ekspertka kulinarna z portalu Kobiece Inspiracje.

Przepis na domowe pączki

Składniki:

500 g mąki pszennej

250 ml ciepłego mleka

50 g świeżych drożdży

5-6 żółtek

75 g cukru

2 łyżki spirytusu

70 g masła

szczypta soli

olej rzepakowy do smażenia

Dodatkowo: marmolada lub dżem do nadziania pączków, cukier puder i woda na lukier lub cukier puder do posypania

Sposób przygotowania:

Przygotuj składniki, zrób zaczyn. Mąkę przesiej przez sito. Z części mąki, mleka, łyżki cukru i drożdży zrób zaczyn i odstaw, aby zaczął pracować (dodaj tyle mąki, aby zaczyn miał konsystencję gęstej śmietany). Żółtka ubij lub utrzyj z cukrem na gładką, jasną i puszystą masę. Masło rozpuść i zostaw do ostudzenia. Wymieszaj składniki. Do mąki dodaj szczyptę soli, zaczyn drożdżowy, spirytus i żółtka z cukrem. Wyrób ciasto (jeśli masz mikser – użyj haka). Stopniowo dodawaj ostudzone masło i wyrabiaj ciasto, aż masło się z nim połączy. Przykryj ciasto i odstaw na ok. godzinę do wyrośnięcia (najlepiej w naczyniu wysmarowanym odrobiną oleju). Usmaż pączki. Podziel ciasto na 12 większych lub 20 mniejszych części. Uformuj kulki. Odstaw na ok. 20-30 minut do wyrośnięcia. Rozgrzej olej w szerokim rondlu lub garnku. Kładź pączki na gorący olej (wyrośniętą stroną do dołu) i smaż po 3-4 minuty z każdej strony. Po wyjęciu odsącz na ręczniku papierowym. Nadziej i udekoruj pączki. Nadziewaj gorące pączki szprycą wypełnioną dżemem lub marmoladą. Polej lukrem (zrobionym z cukru pudru i odrobiny ciepłej wody) lub posyp cukrem pudrem.

