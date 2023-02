Jak nadziewa się pączki? Podpowiadamy czym i w jaki sposób nadziewać domowe pączki

Pączek z marmoladą, pączek z konfiturą, pączek z czekoladą albo z kremem budyniowym. Możliwości jest wiele. Tylko jak to nadzienie do pączka włożyć?

Nadziewanie pączków po usmażeniu

Nadziewanie po usmażeniu to najlepsza metoda nadziewania pączków. Dzięki temu nadzienie nie obciąża dodatkowo pączka podczas smażenia. Jak to zrobić? Najlepiej przy pomocy rękawa cukierniczego, szprycy lub strzykawki do dekorowania. Należy tu wykorzystać długą końcówkę z okrągłym otworem, którą można wbić w pączka niczym strzykawkę.

WAŻNE: Pączki nadziewamy, kiedy są jeszcze gorące. Szprycę można wbić od góry, albo z boku (w miejscu charakterystycznej białej obwódki) i zwyczajnie wcisnąć nadzienie do środka.

Jak nadziać pączki bez szprycy?

Szprycę czy rękaw cukierniczy z odpowiednią tylką (końcówką) kupisz bez problemu nawet w zwykłych marketach na półkach z akcesoriami do pieczenia (tam, gdzie są foremki i blachy do ciast). Ale jeśli nie masz możliwości kupienia takiego sprzętu, możesz też wykorzystać zwykłą strzykawkę, ważne, aby miała możliwie szeroką końcówkę. Jeśli nadziewasz pączki strzykawką, postaw na bardziej płynne nadzienie, które bez problemu przeciśnie się przez wąską końcówkę.

Nadziewanie pączków przed smażeniem

Pączki można nadziewać przed smażeniem, choć wymaga to nieco więcej zachodu. Na wycięte z ciasta krążki należy nałożyć nadzienie i zawinąć ciasto w kulkę lub przykryć drugim kawałkiem i dokładnie skleić. Nadziane pączki należy jeszcze zostawić do wyrośnięcia. Pamiętaj, aby nie przesadzać z ilością nadzienia, które obciąża pączki. Warto też uważać, aby nadzienie nie znalazło się poza pączkiem (będzie się palić w tłuszczu).

Jak zrobić pączki przekładane kremem?

Kochasz pączki z nadzieniem (dużą ilością nadzienia!)? Jest jeszcze jeden sposób, aby podać pączki z pysznym dodatkiem w postaci kremu. Gotowe, tym razem już dobrze wystudzone pączki, przekrój w poprzek niczym bułeczki i wypełniaj ulubionym nadzieniem. Do tej metody doskonale nadają się także pączki pieczone w piekarniku.

Czym nadziewać pączki?

Klasyczne nadzienie to konfitura z różą. Ale nie jest to jedyna możliwość, bo tak naprawdę pączki można nadziać każdym ulubionym dżemem albo kremem. Jeśli przekładasz dżem czy konfiturę do szprycy, upewnij się, czy nie ma kawałków owoców, które mogłyby zapchać końcówkę. Najlepiej taki dżem wcześniej przetrzeć przez sito (aby było łatwiej, można go najpierw podgrzać). Do pączków doskonale nadają się wszelkie kremy na bazie budyniu, ale też kremy czekoladowe (także popularne kupne kremy orzechowo-czekoladowe).

Dżem czy czekolada nie będzie jednak zbyt dobrze wyglądać przy pączkach przekładanych. Tu sprawdzą się przede wszystkim kremy na bazie budyniu. Ale do pączków przekładanych doskonale nadaje się także bita śmietana i lekkie kremy na bazie śmietanki i serka mascarpone (które nie nadają się z kolei do szprycowania gorących pączków).

