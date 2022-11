Omega 3-6-9: prawdziwa moc kryje się w tłuszczu

Na przestrzeni dziejów dieta przeciętnego człowieka obejmowała kwasy tłuszczowe w stosunku 1:1 jeżeli chodzi o relację omega-6 do omega-3. Obecnie w dietach typowych zwłaszcza dla cywilizacji zachodniej stosunek ten wynosi 15:1 a nawet 16,7:1. A to właśnie ich równowaga zapewnia prawidłowy rozwój i zdrowie organizmu. Bardzo wysoki stosunek omega-6 do omega-3 sprzyja rozwojowi wielu chorób, w tym chorób układu krążenia, nowotworów oraz stanów zapalnych i chorób autoimmunologicznych. Odwrotna relacja wywołuje działanie odwrotne. Ważna jest także obecność w diecie kwasów omega-9.

Czytaj też:

Zastąp nimi mięso. Twój organizm ci podziękuje

Kwasy omega-3 źródłem zdrowia

Kwasy tłuszczowe omega-3 są uważane za wysoce pożądane kwasy tłuszczowe, niezbędne dla naszego zdrowia. Jednak ludzkie ciało nie jest w stanie wytworzyć ich samodzielnie i musi dostarczyć je z pożywienia. Spośród wszystkich kwasów tłuszczowych to właśnie omega-3 są prawdopodobnie najważniejsze. Zmniejszają stany zapalne w organizmie i mogą pomóc ograniczyć ryzyko przewlekłych chorób zwyrodnieniowych, takich jak choroby serca, wysoki poziom cholesterolu, zapalenie stawów, otępienie, a nawet niektóre rodzaje raka.

Najlepszym źródłem pokarmowym kwasów omega-3 są tłuste ryby, takie jak łosoś, albo oleje z wątroby ryb, jak chociażby tran. Szczególnie ważnymi kwasami omega-3 znajdującymi się w oleju z ryb są kwas eikozapentaenowy i kwas dokozaheksaenowy, znane jako EPA i DHA. DHA jest zdecydowanie najkorzystniejszy dla organizmu, ponieważ odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu dobrej sprawności umysłowej: funkcji poznawczych, koncentracji, pamięci i zdolności uczenia się. EPA jest wykorzystywana przez organizm w celu utrzymania zdrowia serca i układu krążenia. Zwiększa przepływ krwi do mózgu, wpływa na hormony i układ odpornościowy.

Jeżeli z jakichś przyczyn jest ci potrzebna dodatkowa suplementacja kwasów omega-3 w diecie, możesz z powodzeniem sięgnąć po produkt OMEGA-3 marki This is Bio.. W jednym opakowaniu znajdziesz aż 60 kapsułek, w których zamknięty jest ten drogocenny kwas tłuszczowy, Jak podaje producent, kwasy omega-3 wykorzystane w tych kapsułkach pozyskiwane są z najwyższej jakości tłuszczu zimnolubnych ryb Morza Północnego. Tłuszcz poddawany jest oczyszczaniu poprzez molekularną destylację, dzięki czemu obecność metali ciężkich i toksyn zostaje zredukowana do niewykrywalnego poziomu. Suplement występuje też w postaci dla dzieci KIDS OMEGA-3.

Czytaj też:

Czy nasiona chia faktycznie pomagają schudnąć?

Omega-6 i omega-9. Czy też są ważne?

Podobnie jak omega-3, kwasy tłuszczowe omega-6 odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu mózgu. Pomagają również stymulować wzrost skóry i włosów, poprawiają zdrowie kości, regulują metabolizm i funkcjonowanie układu rozrodczego. Jednak większość z nas pobiera zbyt dużo tych kwasów w diecie. Przez to narażamy się na krzywdę, gdyż ta nadwyżka potęguje stany zapalne zamiast go zmniejszać. Wielu naukowców uważa, że głównym winowajcą zachorowań na choroby przewlekłe, takie jak sercowo-naczyniowe, cukrzyca, zapalenie stawów, otyłość i nowotwory, jest nieprawidłowo zbilansowane spożycie kwasów omega-6 w porównaniu z omega-3.

W przeciwieństwie do 3 i 6, kwasy tłuszczowe omega 9 nie są uważane za niezbędne, ponieważ nasze organizmy mogą same wytwarzać je w małych ilościach. Omega-9 są wykorzystywane przez organizm, gdy kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6 nie są dostarczane z pożywienia. Mają pozytywny wpływ na zdrowie. Obniżają poziom cholesterolu, zmniejszają oporność na insulinę i wzmacniają układ odpornościowy. Jednak w pewnym momencie organizm może ucierpieć z powodu zbyt dużej ilości kwasów omega-9, jeśli nie jest ona zrównoważona kwasami omega-3.

Czytaj też:

Czy halibut jest zdrowy? Jakie ryby morskie warto jeść?