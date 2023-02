Smaczne grzyby, które możesz zbierać zimą. Jak smakuje płomiennica zimowa?

Jak wygląda płomiennica zimowa? To, co ją wyróżnia to przede wszystkim czas, kiedy pojawia się w lasach. Kiedy zima jest łagodna, można ją spotkać nawet do marca. Płomiennica ma zamszowy, dość ciemny trzon i pomarańczowy kapelusz. To sapotrof i pasożyt – rośnie na pniach innych drzew. Najczęściej można spotkać płomiennicę na wierzbach, topolach, rzadziej na innych drzewach liściastych (np. bzie czarnym czy bukach). Praktycznie nie rośnie na drzewach iglastych.

Płomiennica zimowa hodowana

Botanik Łukasz Łuczaj przypomina, że płomiennica zimowa jest grzybem znanym i hodowanym na Dalekim Wschodzie. Tam można spotkać ją w marketach, dokładnie tak, jak u nas pieczarki czy boczniaki. Ta sklepowa płomiennica jednak wyglądem nie przypomina tej leśnej. Hodowane w cieple i ciemności mają maleńkie kapelusze, są bardzo długie i białe. Łukasz Łuczaj porównuje ich wygląd do makaronu.

Co zrobić z płomienicy zimowej? I jak smakuje płomiennica?

Najlepiej wykorzystać same kapelusze. Trzonki mogą być twarde i łykowate. Grzyby warto obgotować ok. 10 minut i dalej wykorzystywać tak, jak każde inne grzyby. Z płomiennicy można zrobić pyszną zupę grzybową, także bezmięsne flaczki krojąc kapelusze w paski. Zimowe grzyby świetnie nadają się na sos, wystarczy na oliwie podsmażyć cebulkę, dodać obgotowaną płomiennicę, doprawić solą i pieprzem i dusić kilkanaście minut, a na koniec zaprawić odrobiną śmietany. Płomiennicę zimową można także zachować w słoiczkach. Wybornie smakuje przyrządzona w occie.

Zbieranie zimowych grzybów wciąż nie jest w Polsce popularne. Niezależnie od tego, o jakiej porze wybierasz się do lasu, jeśli nie jesteś pewien grzyba, którego znajdziesz, lepiej go nie jedz.

