Ten olej działa rozkurczowo i wspomaga pracę jelit. Pij go nawet codziennie

Olej lniany nie cieszy się tak dużą popularnością jak olej rzepakowy czy słonecznikowy. A to błąd, ponieważ jest cennym źródłem kwasem Omega-3, Omega-6 i ma wiele właściwości prozdrowotnych. Olej lniany jest tani i powszechnie dostępny, dlatego warto sięgać po niego jak najczęściej, bo stosowanie go może przynieść nam wiele wymiernych korzyści.

Co to jest olej lniany?

Olej lniany to olej, który pozyskuje z nasion lnu. Jego cechą charakterystyczną jest mocno żółty odcień oraz wyczuwalna orzechowa nuta. Olej ten jest tłoczony na zimno, dlatego zachowuje wszystkie wartości odżywcze.

Co zawiera olej lniany?

Olej lniany zawiera:

kwasy linolenowy

kwasy Omega-3

kwasy Omega-6

kwas oleinowy

fitosterole roślinne

Właściwości prozdrowotne oleju z nasion lnu

Olej lniany to bogactwo nienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3, które korzystnie wpływają na pracę serca oraz układu krążenia. Pomagają uregulować poziom cholesterolu we krwi, dzięki czemu zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego takich jak miażdżyca. Kwasy te korzystnie oddziałują również na funkcjonowanie układu immunologiczne.

Olej lniany zawiera fitosterole roślinne, które mają właściwości antyoksydacyjne. Pomagają zwalczać wolne rodniki, obniżając stres oksydacyjny, a także zmniejszając ryzyko rozwoju chorób nowotworowych.

Olej lniany wspiera pracę jelit

Tym, co wyróżnia olej lniany, jest jego korzystny wpływ na pracę jelit i układu trawiennego. Reguluje metabolizm, wspomaga trawienie, a także ułatwia wypróżnianie, pomagając pozbyć się złogów i resztek pokarmowych. Zaleca się go osobom, które cierpią na zaparcia lub chorują na zespół jelita drażliwego, charakteryzujący się m.in. uczuciem niepełnego wypróżnienia. Włączenie do diety oleju z nasion lnu może pomóc przezwyciężyć zaparcia i uregulować rytm wypróżnień.

Jak stosować olej lniany?

Osobom dorosłym zaleca się przyjmowanie około 1 łyżki oleju lnianego dziennie (15 ml). Można go pić, można również dodawać do sałatek lub potraw. Warto jednak pamiętać, że olej ten nie nadaje się do smażenia ani do pieczenia, a jedynie do serwowania na zimno. W ten sposób zachowuje swoje prozdrowotne właściwości.

Czytaj też:

Olej rydzowy z lnianki. Jakie ma właściwości i na co pomaga?Czytaj też:

Olej kokosowy vs. oliwa z oliwek. Co jest zdrowsze dla serca?