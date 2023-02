Jedz kaszę jaglaną! Korzystnie wpływa na pamięć

Kasza jaglana, inaczej jagły, powstaje z łuskanego ziarna prosa. Jest najstarszą ze znanych kasz. Nie zawiera glutenu, więc mogą się nią delektować również osoby chore na celiakię stosujące dietę bezglutenową. Zawiera mało skrobi, a dużo łatwo przyswajalnego białka. Jest bogata w witaminy z grupy B: B1, B2 i B6 oraz żelazo i miedź. Dostarcza również dużych ilości witaminy E i lecytyny, która korzystnie wpływa na pamięć i koncentrację. Zapomniane już nieco potrawy na bazie kaszy jaglanej powinny trafić na talerze osób, które uczą się intensywnie lub pracują intelektualnie. Ale to nie jedyny powód, dla którego warto jeść kaszę jaglaną – wskazują dietetycy.

Inne właściwości kaszy jaglanej

Dzięki zawartości żelaza, kasza jaglana zalecana jest osobom cierpiącym na anemię. Wiadomo również, że ma właściwości antywirusowe, zalecana jest podczas infekcji i przeziębień. Zmniejsza również stan zapalny błon śluzowych, osuszając ją z nadmiaru wydzieliny.

Jagły odkwaszają organizm

Jedzenie kaszy jaglanej oczyszcza organizm z toksyn, lecz także odkwasza i odżywia go. Kasza jaglana, podobnie jak gryczana, mają działanie zasadotwórcze, wykorzystywane są więc do przywrócenia równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie, którą zaburzają wysoko przetworzone produkty.

Jedzenie kaszy jaglanej zapewni ci piękny wygląd

Kasza jaglana jest bogata w krzemionkę, która korzystnie wpływa na stan skóry. Osoby, które włączą ten rodzaj kaszy do swojego jadłospisu, zobaczą korzystne zmiany w wyglądzie. Lśniące włosy, gładka skóra i mocne paznokcie to namacalne objawy stosowania jaglanej diety. Krzem wpływa też korzystnie na przemianę materii, chociaż więc kasza zawiera sporo kalorii (w 100 gramach ok. 350 kalorii), to nie powinny rezygnować z niej nawet osoby, które się odchudzają.

Z czym najlepiej smakuje kasza jaglana?

Kaszę jaglaną często można ugotować w wodzie lub w wodzie wymieszanej pół na pół z mlekiem – zyskuje wtedy delikatniejszy smak. Dobrze smakuje jako dodatek do mięs, ale również na słodko. Można podawać ją z owocami np. z jabłkami.

Przepis na zupę jaglaną z jabłkiem

Składniki:

4 płaskie łyżki kaszy jaglanej,

1 jabłko,

¼ łyżeczki cynamonu,

¼ łyżeczki suszonego imbiru,

odrobina soli.

Sposób przygotowania:

Na dno garnka wsypać kaszę jaglaną i mieszając, prażyć przez minutę, dwie, aż zacznie wydzielać aromat. Przepłukać kaszę pod bieżącą wodą (na sitku lub wlewając 2–3 razy wodę do garnka i odlewając). Do wypłukanej kaszy wlać 2 szklanki wody. Dodać przyprawy i gotować na małym ogniu około 30 minut. Pod koniec gotowania dodać obrane, pokrojone w kostkę jabłko, gotować razem przez 15 sekund.

Czytaj też:

Cierpisz z powodu przewlekłego zmęczenia? Te pokarmy mogą ci pomócCzytaj też:

Co jeść, gdy ciągle odczuwasz głód? Te produkty pomogą