Racuchy z kapustą kiszoną są zdrowe i pożywne. Wypróbuj prosty przepis!

Chociaż racuchy kojarzą się wielu z nas ze słodką przekąską, to doskonale smakują również w wersji wytrawnej. W prezentowanej u nas wersji ich smak wzbogaca kapusta kiszona, którą podsmażoną i drobno posiekaną należy dodać do ciasta wraz z innymi warzywami. Placki można jeść same albo ze śmietaną czy sosem grzybowym. Można też podać je jako dodatek do mięsa. Pięknie prezentują się na talerzu udekorowane zieleniną np. świeżą bazylią lub roszponką.

Przepis na racuchy z kapustą kiszoną

Składniki

250 ml mleka,

190 g mąki pszennej,

2 jajka,

200 g kapusty kiszonej,

sól, pieprz,

1 mała cebulka,

1-2 ząbki czosnku,

szczypta suszonego kminku i majeranku,

olej do smażenia racuchów.

Przygotowanie:

Z kapusty kiszonej odciśnij nadmiar soku, po czym pokrój na mniejsze kawałki. Obierz cebulę i drobno posiekaj w kostkę. Na oleju podsmaż cebulę, a gdy się zeszkli i lekko zmięknie, dodaj czosnek. Przesmażaj warzywa, aż się zarumienią i zaczną ładnie pachnieć. Do miski wbij jajka i energicznie wymieszaj, aby je lekko ubić. Partiami dodawaj mąkę, na zmianę z mlekiem i mieszaj, aż powstanie gładkie, gęste ciasto. Następnie dodaj podsmażoną cebulkę z czosnkiem, kminek, majeranek i obficie posyp świeżo mielonym czarnym pieprzem. Uważaj z dodawaniem dużej ilości soli, ponieważ kapusta kiszona jest słona sama w sobie. Dokładnie wymieszaj wszystkie składniki. Na patelni mocno rozgrzej olej, łyżką wykładaj porcje ciasta ba placki. Smaż racuchy z dwóch stron na złoty kolor. Następnie wyłóż na talerz z ręcznikiem papierowym i po odsączeniu z tłuszczu podawaj posypane na przykład ulubioną zieleniną.

Dlaczego warto jeść kapustę kiszoną?

Kapusta kiszona zawiera witaminę C, która wzmacnia odporność organizmu. Jest też bogata w witaminy z grupy B, witaminę A, magnez, potas, żelazo i wapń. Obecność kwasu mlekowego, który powstaje podczas fermentacji kapusty, ma korzystny wpływ na układ pokarmowy i pomaga zachować właściwą mikroflorę jelit. Zawarty w kiszonce błonnik pomaga utrzymać właściwą masę ciała, a także obniżyć poziom cholesterolu we krwi, zapobiegając miażdżycy.

