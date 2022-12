Nie łącz ziemniaków z tymi produktami! Zapomnisz o wzdęciach i zgadze

Wbrew powszechnie panującej opinii ziemniaki nie są kaloryczne. W zależności od rodzaju ziemniaków w 100 gramach tego warzywa znajduje się ok. 50-90 kcal. Głównymi składnikami zawartymi w bulwach ziemniaków są: skrobia oporna i amylopektyny. Najnowsze badania wskazują, że skrobia oporna ma działanie prozdrowotne. Zapobiega rozwojowi raka okrężnicy i rakowi jelita grubego, obniża poziom cholesterolu, reguluje gospodarkę lipidową. Ziemniaki są również źródłem żelaza, cynku, miedzi, sodu, wapnia, magnezu, potasu, fosforu, witaminy C oraz witamin z grupy B. Znajdziemy w nich też prozdrowotne związki fenolowe, polifenole oraz karotenoidy.

Nie łącz ziemniaków z tłuszczem!

Ziemniaków nie powinno łączyć się z tłuszczem. Dodanie tłuszczu do ziemniaków to prawdziwa bomba kaloryczna, która sprzyja powstawaniu nadwagi i otyłości – przestrzegają dietetycy. Takie połączenie powoduje wzrost poziomu glukozy we krwi, przez co trzustka zaczyna produkować większą ilość insuliny. Ziemniaków nie należy łączyć też ze smażonym mięsem np. kotletami schabowymi. Takie połączenie może powodować problemy z trawieniem: zgagę, wzdęcia, uczucie ciężkości. Zdarza się, że spowalnia proces trawienia i wzmaga procesy gnilne oraz fermentacyjne co może objawiać się zaparciami czy gazami.

Jak gotować ziemniaki, by nie straciły wartości odżywczych?

Dietetycy podpowiadają, że najzdrowsze są ziemniaki gotowane w mundurkach, czyli bez obierania. Tracą podczas gotowania tylko 10 proc. witaminy C., obrane aż 25 proc. Jeśli zdecydujemy się obrać ziemniaki, nie powinniśmy obierać ich grubo, bo wiele składników odżywczych znajduje się pod skórką. Ważne jest również, żeby ziemniaków nie zalewać zimną wodą. W ten sposób traci się wartościowe składniki zawarte w ziemniakach, pozostanie tylko skrobia – wskazują eksperci. Gotowanie ziemniaków powinno trwać ok. 20 min, najlepiej na małym ogniu, w garnku przykrytym pokrywką. Ze względów zdrowotnych nie powinno się ziemniaków nadmiernie solić.

