Pyłek pszczeli: na wzmocnienie organizmu i... detoks

Pyłek pszczeli to pyłek kwiatowy, który ma cenne właściwości prozdrowotne. Na co pomaga i jak go stosować?

Pyłek pszczeli to pyłek kwiatowy, który zawiera wiele wartości odżywczych. Znajduje się w nim ponad 30 enzymów, które korzystnie oddziałują na kondycję prozdrowotną człowieka, a także aminokwasy, flawonoidy oraz sole mineralne. Co warto wiedzieć o pyłku pszczelim? Co to jest pyłek pszczeli? Pyłek pszczeli to pyłek, który zbierają pszczoły z różnych kwiatów. Zostaje on zmieszany z nektarem i śliną i w takiej postaci składany w komórkach plastry, a następnie zaklejany miodem. Pyłek staje się źródłem pożywienia dla pszczół, zostaje również wykorzystany do produkcji mleczka pszczelego. Wartości odżywcze pyłku pszczelego Pyłek pszczeli zawiera: aminokwasy

flawonoidy

witaminę A

witaminy z grupy B

witaminę C

witaminę D



witaminę E

witaminę PP

potas

magnez

cynk

żelazo

selen

bor

srebro Właściwości prozdrowotne pyłku pszczelego Pyłek pszczeli zawiera skoncentrowaną dawkę witamin i składników mineralnych, dlatego jest on bardzo odżywczym produktem. Poleca się go osobom cierpiącym na nawracające infekcje, o osłabionym systemie immunologicznym, a także rekonwalescentom. Ale pyłek kwiatowy ma więcej walorów prozdrowotnych: poprawia poziom żelaza we krwi

poprawia liczbę czerwonych krwinek

stymuluje układ rozrodczy

wspomaga pracę wątroby

oczyszcza organizm Pyłek pszczeli na wzmocnienie odporności Pyłek kwiatowy ma właściwości przeciwzapalne, dlatego zaleca się go osobom, które cierpią na częste infekcje. Wspiera układ odpornościowy, zwiększa liczbę przeciwciał, dzięki czemu wzmacnia odpowiedź immunologiczną organizmu, działa antybakteryjnie. Pyłek pszczeli mogą stosować zarówno dzieci, jak i dorośli. Pyłek pszczeli na krążenie Pyłek kwiatowy wspiera funkcjonowanie naczyń krwionośnych i poprawia krążenie, dzięki czemu zapobiega nie tylko ich pękaniu, ale również chorobom układu krążenia. Co więcej, ma również zdolność regulowania gospodarki lipidowej, dlatego poleca się go osobom, które cierpią na zaburzenia lipidowe i mają wysoki cholesterol. Pyłek na oczyszczenie organizmu Wskazuje się również na właściwości oczyszczające pyłku pszczelego. Dzięki zawartości flawonoidów ma on działanie detoksykujące, a dodatkowo regeneruje wątrobę. Z tego względu po pyłek pszczeli powinny sięgać osoby, które chcą odbudować wątrobę lub które cierpią na stany zapalne tego narządu. Pyłek kwiatowy na owulację Co ciekawe, pyłek pszczeli poleca się również kobietom, które planują zajście w ciążę. Pomaga uregulować cykl menstruacyjny, stymuluje owulację i pracę jajników. Spożywanie pyłku pszczelego może również przyczynić się do unormowania hormonów i zapobiec poronieniom. Czytaj też:

